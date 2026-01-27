Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 3 Battery Set
Direct klaar voor gebruik: de accu-aangedreven WD 3 Battery Set inclusief accu en oplader. Een draadloze nat- en droogzuiger van het 36 V accuplatform voor veelzijdig vloer- en handgebruik.
Met de accu-aangedreven WD 3 Battery Set werk je onafhankelijk van het stroomnet met de volledige functionaliteit van een nat- en droogzuiger. De meegeleverde accu heeft een looptijd van 15 minuten. Dankzij Real Time Technology toont het LCD-scherm van de accu te allen tijde de accustatus. Het krachtige apparaat bevat een robuuste en schokbestendige kunststof container met een inhoud van 17 liter. Met het patroonfilter kun je gemakkelijk droog en kleine hoeveelheden nat vuil opzuigen - zonder het filter te vervangen. De voor stroming geoptimaliseerde zuigslang en het slimme opklikbare vloermondstuk met menginzet zorgen voor een optimale vuilopname en volledige reinheid. Dankzij de eenvoudig afneembare handgreep kunnen accessoires direct op de zuigslang worden bevestigd. Als het werk wordt onderbroken, kunnen de zuigbuis en het vloermondstuk dankzij de parkeerstand gemakkelijk tussendoor worden geparkeerd. Verdere uitrustingskenmerken: blaasfunctie, "pull'n'push"-vergrendelingssysteem, ergonomische handgreep en uiterst praktische opbergruimte voor accessoires. En dankzij de compatibiliteit met het 36 V-accuplatform kan de accu ook worden gebruikt in andere apparaten van het 36 V accuplatform - voor onbeperkte bewegingsvrijheid.
Kenmerken en voordelen
36 V Kärcher accuMaakt het mogelijk om onafhankelijk van het stroomnet te werken waardoor er maximale bewegingsvrijheid is. Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Te gebruiken met alle apparaten uit het 36 V accuplatform.
Speciale patroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Praktische blaasfunctieWaar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt. Moeiteloos vuil verwijderen van bijvoorbeeld een kiezelbed.
Vloerzuigmond en zuigslang
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor accessoires
- Zuigslang, aansluitkabel en accessoires ruimtebesparend en veilig op het apparaat opbergen.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Machine is gemakkelijk en comfortabel te vervoeren.
Grote transportwielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|300
|Zuigkracht (W)
|80
|Vacuüm (mbar)
|max. 110
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 40
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|ID accessoires (mm)
|35
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 70 (2,5 Ah) / circa 140 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|circa 15 (2,5 Ah)
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|315
|Laadstroom (A)
|0,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 503
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 36 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- Oplader: 36 V accu standaard oplader (1 stuk)
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Intelligent display: Geïntegreerd in de accu
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Schuur
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
- Werkplaats
- Garage
- Kelder
- Entree
- Hobbykamer
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.