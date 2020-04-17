Nat/droog stofzuiger WD 3 P V-17/4/20
De WD 3 P V-17/4/20 is perfect voor de hobbywerkplaats met 17L kunststof bak, 4m kabel, 2m slang, patroonfilter en stopcontact voor elektrisch gereedschap.
De WD 3 P V-17/4/20 is krachtig en energiezuinig met een nominaal energieverbruik van slechts 1000 watt. Zowel het apparaat als de zuigslang en het opklikbare vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd - voor de beste schoonmaakresultaten bij droog, nat, fijn of grof vuil. De nat-/droogzuiger maakt indruk met zijn compacte ontwerp en een robuuste kunststof container van 17 liter, 4 m snoer, 2 m zuigslang en vliesfilterzak. Dankzij het patroonfilter uit één stuk kan zowel nat als droog vuil worden opgezogen zonder het filter te vervangen. Elektrisch gereedschap zoals zagen of slijpmachines kunnen worden aangesloten via het geïntegreerde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar en het resulterende vuil kan direct worden opgezogen. De blaasfunctie is handig voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De slang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door hem aan de kop van het apparaat te bevestigen. De kabel kan worden opgeborgen aan de kabelhaak, buizen en vloerzuigmonden aan de bumper. Het “Pull & Push” vergrendelingssysteem maakt het gemakkelijk om de container te openen en te sluiten. De handgreep van de stofzuiger kan worden verwijderd en de accessoires kunnendirect aan de zuigslang worden bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar voor het werken met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen. De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Slangopslag op de apparaatkop
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 492
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Patroonfilter: Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Opvouwbare handgreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen WD 3 P V-17/4/20
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.