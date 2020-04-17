Nat/droog stofzuiger WD 3 P V-17/4/20 Workshop
De WD 3 P V-17/4/20 Workshop heeft een 17L kunststof bak, 4m kabel, 2m slang, stopcontact met auto-aan/uit en accessoires voor de hobbywerkplaats.
De WD 3 P V-17/4/20 werkplaatsstofzuiger voor nat/droogzuigen is superkrachtig, energiezuinig en compact - en dat met een nominaal stroomverbruik van slechts 1000 watt. De speciale stofzuiger voor de hobbywerkplaats maakt indruk met een zuigslang van 2 meter, een snoer van 4 meter, 2 kunststof buizen, vast te klikken vloerzuigmond, kierenzuigmond, dunne gereedschapsslang, gereedschapadapter en zuigborstel met zachte haren. Ook handig: dankzij het geïntegreerde stopcontact kan elektrisch gereedschap rechtstreeks op de stofzuiger worden aangesloten. De stofzuiger wordt in- en uitgeschakeld via het aangesloten elektrische gereedschap. Het apparaat heeft ook een robuuste kunststof container van 17 liter, een vliesfilterzak en een vast te klikken vloerzuigmond voor een snelle en grondige reiniging van de vloer. Hiermee verwijder je fijn en grof vuil in een handomdraai. Gevoelige oppervlakken kunnen ook gemakkelijk worden gestofzuigd met de zuigborstel. Dankzij de afneembare handgreep kunnen de zuigmonden direct aan de zuigslang worden bevestigd, waardoor je gemakkelijk in kleine ruimtes kunt werken. Waar stofzuigen niet mogelijk is, komt de handige blaasfunctie om de hoek kijken en verwijdert het vuil.
Kenmerken en voordelen
Speciale accessoires voor werkbankreinigingSnel en grondig stofzuigen op de werkbank met een zuignap met zachte haren. Zacht voor oppervlakken en daarom geschikt voor gevoelige gebieden.
Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar voor het werken met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen. De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Slangopslag op de apparaatkop
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 492
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Flexibele zuigslang: 1 m, 35 mm
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Zuigborstel met zachte borstelharen
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Opvouwbare handgreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Terrassen
- Kelder
- Effectief natzuigen
Accessoires
Reserveonderdelen WD 3 P V-17/4/20 Workshop
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.