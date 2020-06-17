Nat/droog stofzuiger WD 3 V-17/6/20 Car
De WD 3 V-17/6/20 Car is een krachtige autostofzuiger met 17L kunststof bak, 6m kabel, 2m slang en speciale mondstukken voor het voertuiginterieur.
De WD 3 V-17/6/20 stof-/waterzuiger voor in de auto is superkrachtig, energiezuinig en compact - met een nominaal stroomverbruik van slechts 1000 watt. Het apparaat scoort punten met een automondstuk, een extra lang kierenmondstuk en een zuigborstel met zachte en harde haren. Of het nu gaat om gevoelige oppervlakken zoals het dashboard, sterk vervuilde plekken zoals de voetenruimte, grote oppervlakken zoals in de bagageruimte of krappe ruimtes tussen de stoelen: Dankzij de speciale borstels en sproeiers kan elk gebied in de auto moeiteloos en grondig worden gereinigd. Dankzij de afneembare handgreep kunnen de borstels en mondstukken rechtstreeks op de zuigslang worden bevestigd, waardoor het gemakkelijk is om in de krapste ruimtes te werken. Uitgerust met een robuuste en slagvaste kunststof container van 17 liter, 6 m snoer en 2 m zuigslang met afneembare steel, vast te klikken vloerzuigmond, kierenzuigmond, patroonfilter en vliesfilterzak. Dankzij het patroonfilter uit één stuk kan droog en nat vuil worden opgezogen zonder het filter te vervangen. Verdere kenmerken: Opbergmogelijkheid op de kop van het apparaat, praktische blaasfunctie, “Pull & Push” sluitsysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de opvangbak en een ergonomisch gevormde draaggreep.
Kenmerken en voordelen
Speciale accessoires voor het reinigen van het interieur van auto'sVoor de beste reinigingsresultaten op gevoelige oppervlakken, grote oppervlakken en in nauwe spleten. Voor een optimale verwijdering van fijn en hardnekkig vuil.
Afneembare handgreepVerschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten. Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Slangopslag op de apparaatkop
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven of spijkers.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigkracht (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|6
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 492
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Extra lange plintenzuigmond (350 mm)
- Autozuigmond
- Zuigborstel met zachte borstelharen
- Zuigborstel met harde borstelharen
- Patroonfilter: Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Opvouwbare handgreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Kofferbak
- Autostoelen
- Achterbank
- voetenruimte
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Dashboard
- Middenconsole
- Terrassen
- Kelder
- Effectief natzuigen
Accessoires
Reserveonderdelen WD 3 V-17/6/20 Car
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.