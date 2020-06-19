Nat/droog stofzuiger WD 3 V-19/6/20 Home
De WD 3 V-19/6/20 Home heeft speciale accessoires, 19L kunststof bak, 6m kabel, 2m slang en is ideaal voor krachtige huishoudelijke reiniging.
De WD 3 V-19/6/20 Home nat-/droogzuiger is het ideale apparaat voor thuis dankzij het lage nominale stroomverbruik van slechts 1000 watt. Met zijn speciale accessoires en filtersysteem is hij ideaal voor het opzuigen van droog vuil, water en gebroken glas. De stofzuiger scoort punten met zijn robuuste kunststof reservoir van 19 liter, het snoer van 6 meter en de zuigslang van 2 meter en de afneembare handgreep voor handig stofzuigen in kleine ruimtes. Andere kenmerken zijn de omschakelbare vloerzuigmond voor een grondige reiniging van tapijten en harde vloeren, de meubelzuigmond voor een zachte reiniging van gestoffeerde meubels, 3 fleece filterzakken, opbergruimte voor de zuigslang en opbergruimte op de zuigmond, praktische blaasfunctie, draaischakelaar voor eenvoudig in- en uitschakelen van het apparaat, “Pull & Push” vergrendelingssysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container en een ergonomisch gevormde draaggreep. De buizen en vloerzuigmond kunnen ook handig worden geparkeerd in de parkeerstand op de bumper.
Kenmerken en voordelen
Speciale accessoires voor het reinigen van verschillende vloerbedekkingen en gestoffeerde meubelsBereikt optimale reinigingsresultaten. Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Speciaal filtersysteemVoor het opzuigen van droog vuil, water en glasscherven. Voor diverse klussen in en om het huis. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Slangopslag op de apparaatkop
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven of spijkers.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigkracht (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|19
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|6
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|353 x 328 x 523
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Zuigmond (droogzuigen): Omschakelbaar voor tapijt en harde vloeren
- Spleetmondstuk
- Bekledingszuigmond
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 3 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Opvouwbare handgreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- vloerbedekking
- Harde vloeren
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Effectief natzuigen
Accessoires
Reserveonderdelen WD 3 V-19/6/20 Home
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.