Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 4-18 S V-20/22 Dual

Aangedreven door twee 18 V-accu's voor een krachtige 36 V-motor. De WD 4-18 S Dual Battery nat- en droogzuiger met vlakfilter, blaasfunctie, 20 liter roestvrijstalen container en 2,2 m zuigslang.

Krachtig en draagbaar: de 36-volt motor van de WD 4-18 S Dual battery nat- en droogzuiger wordt aangestuurd door twee 18-volt accu's voor krachtige zuigkracht en maximale bewegingsvrijheid bij het stofzuigen. De accu-aangedreven nat- en droogzuiger maakt deel uit van het 18 V Kärcher accuplatform en verwijdert nat, fijn of grof vuil in een handomdraai. De stofzuiger heeft een robuuste 20-liter roestvrijstalen container, een 2,2 meter lange zuigslang, een vloerzuigmond met clips, een vliesfilterzak en een handig vlakfilter dat geschikt is voor non-stop nat- en droogzuigen zonder het filter te hoeven vervangen. Dankzij de gepatenteerde verwijderingstechnologie kan het filter in enkele seconden worden verwijderd en gereinigd - zonder in contact te komen met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, komt de blaasfunctie goed van pas. De opbergruimte voor de zuigslang is ruimtebesparend; hang deze eenvoudig stevig op de kop van het apparaat. De buizen en de vloerzuigmond worden ook snel en gemakkelijk op de bumper geparkeerd. Andere kenmerken zijn de ergonomische draagbeugel en het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container. Accu's en oplader niet inbegrepen.

Kenmerken en voordelen
Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 4-18 S V-20/22 Dual: 18V + 18V = 36V vermogen
Krachtige 36 V motor aangedreven door 2 18 V Li-Ion accu's. Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. De snoerloze nat-/droogzuiger met de hoogste zuigkracht binnen het Kärcher Home & Garden assortiment.
Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 4-18 S V-20/22 Dual: Gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil. Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.
Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 4-18 S V-20/22 Dual: Praktische blaasfunctie
Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt. Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Praktische opbergruimte voor accessoires
  • Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
  • Compacte apparaatopslag.
Slangopslag op de apparaatkop
  • Ruimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop.
  • Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Vliesfilterzak
  • Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
  • Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
  • Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
  • Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
  • Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Pull & Push sluitsysteem
  • Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
  • Apparaat is gemakkelijk en gemakkelijk te vervoeren.
Specificaties

Technische gegevens

Motorspanning (V) 36
Accu-aangedreven apparaat
Accuplatform 18 V accuplatform
Nominaal ingangsvermogen (W) 380
Zuigkracht (W) 100
Vacuüm (mbar) max. 150
Luchtverplaatsing (l/s) max. 32
Capaciteit vuilreservoir (l) 20
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Kleurcomponent Apparaatkop Geel Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
ID accessoires (mm) 35
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 18
aantal benodigde accu's (Stuk(s)) 2
Looptijd per acculading (min) circa 14 (2,5 Ah) / circa 28 (5,0 Ah)
geluidsniveau (dB(A)) 66
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 6,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 9,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 385 x 356 x 524

Verpakkingsinhoud

  • Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
  • Lengte van de zuigslang: 2.2 m
  • Type zuigslang: Met gebogen handvat
  • Materiaal van de zuigslang: Kunststof
  • Afneembare handgreep
  • Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
  • Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
  • Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
  • Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
  • Vloerzuigmond nat/droog: Clips
  • Spleetmondstuk
  • Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
  • Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags

Uitvoering

  • Blaasfunctie
  • Parkeerpositie
  • Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
  • Slangopslag op de apparaatkop
  • Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
  • Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
  • Stootrand rondom
  • Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
  • Werkplaats
  • Terrassen
  • Gebieden rond het huis en de tuin
  • Schuur
  • Voertuiginterieur
  • Effectief natzuigen
  • Garage
  • Kelder
  • Entree
  • Hobbykamer
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen WD 4-18 S V-20/22 Dual 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.