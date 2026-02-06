Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 4-18 V-20/22 Dual
Aangedreven door twee 18 V accu's en een krachtige 36 V motor: WD 4-18 Dual accu nat- en droogzuiger met 20 liter kunststof bak, 2,2 m slang, blaasfunctie en vlakfilter.
Stofzuigen met dubbele kracht: twee 18-volt-accu's leveren energie aan een krachtige 36-volt-motor voor veeleisende reinigingstaken. De WD 4-18 Dual-accu nat- en droogzuiger maakt deel uit van het 18 V Kärcher accuplatform en biedt maximale bewegingsvrijheid bij het stofzuigen. Het apparaat combineert perfect een 2,2 meter lange zuigslang en clipsvloerzuigmond en kan in een handomdraai nat, fijn of grof vuil verwijderen. De stofzuiger heeft een slagvaste 20-liter kunststof container, vliesfilterzak en een vlakfilter dat geschikt is voor non-stop nat- en droogzuigen zonder het filter te hoeven vervangen. Dankzij de gepatenteerde verwijderingstechnologie kan het filter in enkele seconden worden verwijderd en gereinigd - zonder in contact te komen met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, komt de blaasfunctie goed van pas. De opbergruimte voor de zuigslang is ruimtebesparend; hang deze eenvoudig stevig aan de kop van het apparaat. De buizen en vloerzuigmond worden ook snel en gemakkelijk op de bumper geparkeerd. Andere kenmerken zijn de ergonomische draagbeugel en het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de container.
Kenmerken en voordelen
18V + 18V = 36V vermogenKrachtige 36 V motor aangedreven door 2 18 V Li-Ion accu's. Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. De snoerloze nat-/droogzuiger met de hoogste zuigkracht binnen het Kärcher Home & Garden assortiment.
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologieSnelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil. Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.
Praktische blaasfunctieWaar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt. Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Praktische opbergruimte voor accessoires
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- Compacte apparaatopslag.
Slangopslag op de apparaatkop
- Ruimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Apparaat is gemakkelijk en gemakkelijk te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|380
|Zuigkracht (W)
|100
|Vacuüm (mbar)
|max. 150
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 32
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|20
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|ID accessoires (mm)
|35
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|2
|Looptijd per acculading (min)
|circa 14 (2,5 Ah) / circa 28 (5,0 Ah)
|geluidsniveau (dB(A))
|66
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|385 x 356 x 526
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Werkplaats
- Terrassen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Schuur
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
- Garage
- Kelder
- Entree
- Hobbykamer
