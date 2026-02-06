Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
Twee 18 V-accu's voeden een krachtige 36 V-motor: WD 4-18 Dual Battery Set accu nat-/droogzuiger met 20 l kunststof reservoir, 2,2 m zuigslang, blaasfunctie en vlakfilter. 2 accu's en oplader zijn inbegrepen.
Zuigkracht zonder grenzen: aangedreven door 2 accu's van 18 volt en een krachtige motor van 36 volt. De WD 4-18 Dual Battery Set accu nat-/droogzuiger maakt deel uit van het 18 V Kärcher Battery Power accuplatform en overtuigt door zijn krachtige zuigkracht en grote bewegingsvrijheid. Het apparaat, de 2,2 meter lange zuigslang en het clip-vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd en verwijderen nat, fijn of grof vuil in een mum van tijd. De stofzuiger heeft een schokbestendige kunststof opvangbak van 20 liter, vliesfilterzakken en een vlakfilter die geschikt is voor non-stop nat- en droogzuigen zonder het filter te vervangen. Dankzij de gepatenteerde verwijderingstechnologie kan het filter binnen enkele seconden worden verwijderd en gereinigd - zonder in contact te komen met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, helpt de blaasfunctie. De zuigslang kan ruimtebesparend en veilig worden opgeborgen door hem aan de apparaatkop te hangen. Ook leidingen en vloerzuigmonden worden snel en handig op de bumper geparkeerd. Verdere kenmerken zijn onder meer de ergonomische draaggreep en het “Pull & Push” sluitsysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de container. Bij de levering zijn 2 18 V accu's en een oplader inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
18V + 18V = 36V vermogenKrachtige 36 V-motor aangedreven door twee 18 V lithium-ion accu's. Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. De snoerloze nat-/droogzuiger met de hoogste zuigkracht binnen het Kärcher Home & Garden assortiment.
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologieSnelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil. Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.
Praktische blaasfunctieWaar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt. Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Praktische opbergruimte voor accessoires
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- Compacte apparaatopslag.
Slangopslag op de apparaatkop
- Ruimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Apparaat is gemakkelijk en gemakkelijk te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|380
|Zuigkracht (W)
|100
|Vacuüm (mbar)
|max. 150
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 32
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|20
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|ID accessoires (mm)
|35
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|5
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|2
|Looptijd per acculading (min)
|circa 28 (5,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|143
|Laadstroom (A)
|2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|66
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|385 x 411 x 526
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 5,0 Ah Battery Power accu (2 stuks)
- Oplader: 18 V Battery Power snellader (2 stuks)
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Intelligent display: Geïntegreerd in de accu
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Terrassen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Schuur
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
- Garage
- Kelder
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.