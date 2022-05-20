Nat/droog stofzuiger WD 4 P S V-20/5/22
Superkrachtige en energiezuinige nat-/droogzuiger met 20 l roestvrijstalen opvangbak, stopcontact voor het werken met elektrisch gereedschap, 5 m snoer, 2,2 m zuigslang en blaasfunctie.
Superzuigkrachtig en energiezuinig met 1100 watt: bij de nat- en droogzuiger WD 4 P S V-20/5/22 zijn het apparaat, de zuigslang en de clips-vloerzuigmond optimaal op elkaar afgestemd voor de beste reinigingsresultaten. Nat, droog, fijn of grof vuil wordt non-stop verwijderd zonder filterwissel. Het apparaat heeft een robuuste en schokbestendige roestvrijstalen tank van 20 liter en is uitgerust met een kabel van 5 meter, een zuigslang van 2,2 meter, een clip-bodemzuigmond, een platte vouwfilter en een vliesfilterzak. Het ingebouwde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar vereenvoudigt het werken met elektrisch gereedschap. Dankzij gepatenteerde technologie kan het filter van de nat-/droogzuiger eenvoudig en snel worden verwijderd – zonder in contact te komen met vuil. Waar niet kan worden gestofzuigd, helpt de extra blaasfunctie. Dankzij de afneembare handgreep kunnen accessoires direct op de zuigslang worden bevestigd. De slang kan ruimtebesparend aan de kop van het apparaat worden opgeborgen. Buizen en vloermondstukken kunnen ook snel en gemakkelijk aan de bumper worden opgeborgen. Andere voordelen zijn het “Pull & Push”-sluitsysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de container en een ergonomisch gevormde draaggreep voor comfortabel transport.
Kenmerken en voordelen
Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar voor het werken met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen. De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologieSnelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil. Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.
Slangopslag op de apparaatkopRuimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1100
|Zuigkracht (W)
|240
|Vacuüm (mbar)
|max. 240
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 55
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|20
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|384 x 365 x 524
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Voertuiginterieur
- Garage
- Terrassen
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Hobbykamer
- Entree
Accessoires
Reserveonderdelen WD 4 P S V-20/5/22
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.