Nat/droog stofzuiger WD 4 S Go!Further
De WD 4 S Go!Further is een zwarte, gelimiteerde nat- en droogzuiger, gemaakt van 35% gerecycled kunststof¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires, zoals de autozuigmond.
De nat- en droogzuiger die nog een stap verder gaat – de limited edition zwarte WD 4 S Go!Further, gemaakt van 35 procent gerecycled kunststof¹⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog gebruiksgemak. De WD 4 S Go!Further, inclusief autozuigmond en zuigborstelset, is met 1.100 watt extreem krachtig en energiezuinig: het apparaat, de zuigslang en de vloerzuigmond met clips van de WD 4 S Go!Further nat- en droogzuiger zijn optimaal op elkaar afgestemd voor de beste reinigingsresultaten. Het apparaat wordt geleverd met een robuuste en slagvaste roestvrijstalen container van 20 liter, een 5 meter lange kabel, een 2,2 meter lange zuigslang, een vloerzuigmond met clips, een vlakfilter en een vliesfilterzak. Dankzij gepatenteerde technologie kan het filter in de nat- en droogzuiger in enkele seconden eenvoudig en snel worden verwijderd voor een grondige reiniging – zonder in contact te komen met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, helpt de extra blaasfunctie. Dankzij de afneembare handgreep kunnen accessoires direct op de zuigslang worden bevestigd. De slang kan compact op de kop van het apparaat worden opgeborgen. De buizen en de vloerzuigmond kunnen bovendien snel en gemakkelijk op de bumper worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologieSnelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil. Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 35% gerecycled kunststof¹⁾ Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier. Verpakking bevat plastic zakken gemaakt van minimaal 50% gerecycled materiaal²⁾
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Slangopslag op de apparaatkop
- Ruimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Vliesfilterzakken met praktisch sluitsysteem
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1100
|Zuigkracht (W)
|240
|Vacuüm (mbar)
|max. 240
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 55
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|20
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Zwart Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Zwart
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Betreft de verpakking in de doos.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Autozuigmond
- Zuigborstel met zachte borstelharen
- Zuigborstel met harde borstelharen
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen WD 4 S Go!Further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.