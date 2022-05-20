Nat/droog stofzuiger WD 4 S V-20/5/22
Superkrachtige en energiezuinige nat-/droogzuiger met 20 l RVS opvangbak, handig vlakfilter, 5 m snoer, 2,2 m zuigslang en blaasfunctie.
Super zuigkrachtig en energie-efficiënt met 1100 W: Bij de nat-/droogzuiger WD 4 S V-20/5/22 zijn het apparaat, de zuigslang en het klik-vloermondstuk optimaal op elkaar afgestemd voor de beste reinigingsresultaten. Nat, droog, fijn of grof vuil wordt non-stop zonder filterwissel verwijderd. Het apparaat beschikt over een robuust en stootvast roestvrijstalen reservoir van 20 liter en is uitgerust met een 5 m kabel, een 2,2 m zuigslang, een klik-vloermondstuk, een vlakvouwfilter en een vliesfilterzak. Dankzij de gepatenteerde techniek kan het filter van de nat-/droogzuiger voor een grondige reiniging eenvoudig en snel worden uitgebouwd – volledig zonder contact met vuil. Waar niet gezogen kan worden, biedt de extra blaasfunctie uitkomst. De afneembare handgreep maakt een directe bevestiging van de accessoires aan de zuigslang mogelijk. De slang kan ruimtebesparend aan de kop van het apparaat worden opgeborgen. Buizen en het vloermondstuk worden eveneens snel en gemakkelijk aan de bumper geparkeerd. Bijkomende voordelen zijn het "Pull & Push"-sluitingssysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van het reservoir en een ergonomisch gevormde draagbeugel voor het comfortabel transporteren van de zuiger.
Kenmerken en voordelen
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologieSnelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil. Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.
Slangopslag op de apparaatkopRuimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Vliesfilterzakken met praktisch sluitsysteem
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1100
|Zuigkracht (W)
|240
|Vacuüm (mbar)
|max. 240
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 55
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|20
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|384 x 365 x 524
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen WD 4 S V-20/5/22
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.