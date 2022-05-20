Nat/droog stofzuiger WD 4 V-20/5/22
Superkrachtige en energiezuinige nat-/droogzuiger met 20 l kunststof opvangbak, handig vlakfilter, 5 m snoer en 2,2 m zuigslang. Met extra blaasfunctie.
Super krachtig en energiezuinig met 1000 W: het apparaat, de zuigslang en de clips-vloerzuigmond van de WD 4 V-20/5/22 nat-/droogzuiger zijn optimaal op elkaar afgestemd voor de beste reinigingsresultaten. Nat, droog, fijn of grof vuil wordt non-stop verwijderd zonder het filter te hoeven vervangen. Het apparaat wordt geleverd met een robuuste en slagvaste kunststof container van 20 liter, een snoer van 5 meter, een zuigslang van 2,2 meter, vloermondstuk met clips, vlakfilter en een vliesfilterzak. Dankzij gepatenteerde technologie kan het filter in de nat- en droogzuiger binnen enkele seconden eenvoudig en snel worden verwijderd voor een grondige reiniging – zonder in contact te komen met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, helpt de extra blaasfunctie. Dankzij de afneembare handgreep kunnen accessoires direct aan de zuigslang worden bevestigd. De slang kan compact op de apparaatkop worden opgeborgen. Ook de buizen en het vloermondstuk parkeer je snel en handig op de bumper. Andere voordelen zijn het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de container, evenals een ergonomisch gevormde draaggreep voor het gemakkelijk transporteren van de stofzuiger.
Kenmerken en voordelen
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologieSnelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil. Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.
Slangopslag op de apparaatkopRuimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Vliesfilterzakken met praktisch sluitsysteem
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1100
|Zuigkracht (W)
|240
|Vacuüm (mbar)
|max. 240
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 55
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|20
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|384 x 365 x 526
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen WD 4 V-20/5/22
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.