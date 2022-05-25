Nat/droog stofzuiger WD 5 Control 25/5/22
De WD 5 Control 25/5/22 met een reservoir van 25 liter, 2-in-1 afstandsbediening voor zuigen op afstand, filterreiniging en filterverwijdering, en Power Control voor zuigkrachtregeling.
Met zijn hoge zuigkracht en energie-efficiëntie levert de WD 5 Control 25/5/22 uitstekende reinigingsresultaten voor droog, nat, fijn en grof vuil. Door de 2-in-1 afstandsbediening op de zuigslang te bevestigen, kan de nat- en droogzuiger gemakkelijk worden gestart en gestopt, waardoor je niet naar de stofzuiger hoeft te lopen. Bij het werken met accu-aangedreven elektrisch gereedschap schakelt de nat- en droogzuiger automatisch in dankzij trillingsdetectie, wat zorgt voor soepel werken. Dankzij de uitstekende filterreiniging en gepatenteerde filterverwijderingstechnologie kan het vlakfilter worden vervangen zonder in contact te komen met vuil; vervolgens herstelt de filterreinigingsfunctie het zuigvermogen met gemak. Het toestel beschikt ook over de Power Control-functie voor traploze zuigkrachtregeling. Naast een krachtige zuigfunctie is er ook een praktische blaasfunctie voor delicatere reinigingstaken. De WD 5 Control 25/5/22 heeft een royale kunststof container van 25 liter, 5 meter kabel en een zuigslang van 2,2 meter. Bovendien kunnen de slang, de kabel en de accessoires op het apparaat zelf worden opgeborgen, wat extra gemak en ruimtebesparing oplevert.
Kenmerken en voordelen
2-in-1 afstandsbedieningFunctie 1: Hiermee start en stop je de nat- en droogzuiger via Bluetooth door simpelweg op de afstandsbediening op de zuigslang te drukken.
2-in-1 afstandsbediening: automatische trillingsdetectieFunctie 2: In de automatische modus schakelt de trillingsdetectie de nat- en droogzuiger automatisch in en uit zodra het snoerloze gereedschap wordt in- of uitgeschakeld. In de automatische modus blijft de nat- en droogzuiger nog enkele seconden doorzuigen nadat het snoerloze gereedschap is uitgeschakeld, om ervoor te zorgen dat al het resterende stof en vuil wordt opgezogen. Voor stofvrij werken!
VermogensregelingDe zuigkracht van het apparaat is met de draaischakelaar traploos instelbaar (min. tot max.) en past zich zo aan elke toepassing aan.
Filterreiniging en gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Sterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container.
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Zwenkwielrem
- De nat- en droogzuiger staat stabiel, zelfs op hellingen tot 10°.
Opbergruimte voor slang, kabel en accessoires op de kop van het apparaat
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de kop van het apparaat te hangen. Intuïtieve bevestigingsmogelijkheden voor links- en rechtshandigen.
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opberging van accessoires. Het netsnoer kan veilig worden opgeborgen met de geïntegreerde kabelhaken.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 20% gerecycled kunststof¹⁾.
- Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1200
|Zuigkracht (W)
|280
|Vacuüm (mbar)
|max. 260
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 70
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|25
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- 2-in-1 afstandsbediening
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
- Zwenkwielen met rem: 1 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Vernieuwing
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Terrassen
- Effectief natzuigen
- Kelder
- Hobbykamer
- Entree
Accessoires
Reserveonderdelen WD 5 Control 25/5/22
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.