Nat/droog stofzuiger WD 5 Control P 25/5/22
De WD 5 Control P 25/5/22 met een reservoir van 25 liter, apparaataansluiting en 2-in-1 afstandsbediening is ideaal voor het werken met (snoerloos) elektrisch gereedschap. Met filterreinigingsfunctie en Power Control.
Ervaar moeiteloze reiniging met de WD 5 Control P 25/5/22, die het verwijderen van droog, nat, fijn en grof vuil licht maakt en tegelijkertijd zorgt voor onberispelijke resultaten met zijn hoge zuigkracht en energie-efficiëntie. Ervaar maximale vrijheid met de innovatieve 2-in-1 afstandsbediening: deze start en stopt de nat- en droogzuiger via de Bluetooth-afstandsbediening voor extra gemak of kan deze zelfs automatisch starten bij gebruik van snoerloze elektrische gereedschappen dankzij de trillingsdetectiefunctie. De gepatenteerde filterverwijderingstechnologie maakt het mogelijk om het vlakfilter te vervangen zonder in contact te komen met het vuil, terwijl de filterreinigingsfunctie in een mum van tijd de volledige zuigkracht herstelt. Het geïntegreerde apparaatstopcontact maakt de WD 5 Control P ook de ideale partner voor bekabelde elektrische gereedschappen. Pas de zuigkracht aan op elke gewenste waarde met de Power Control-functie en gebruik de praktische blaasfunctie voor reinigingstaken die een zachtere aanpak vereisen. De stofzuiger heeft een robuuste 25-liter container, 5 meter stroomkabel, een 2,2 meter lange zuigslang en een wielrem voor extra veiligheid. Bovendien bevindt de slimme opbergruimte voor slang, kabel en accessoires zich op het apparaat zelf.
Kenmerken en voordelen
2-in-1 afstandsbedieningFunctie 1: Hiermee start en stop je de nat- en droogzuiger via Bluetooth door simpelweg op de afstandsbediening op de zuigslang te drukken.
2-in-1 afstandsbediening: automatische trillingsdetectieFunctie 2: In de automatische modus schakelt de trillingsdetectie de nat- en droogzuiger automatisch in en uit zodra het snoerloze gereedschap wordt in- of uitgeschakeld. In de automatische modus blijft de nat- en droogzuiger nog enkele seconden doorzuigen nadat het snoerloze gereedschap is uitgeschakeld, om ervoor te zorgen dat al het resterende stof en vuil wordt opgezogen. Voor stofvrij werken!
Extra stopcontact voor het werken met elektrisch gereedschap met snoerVuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen. De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
Vermogensregeling
- De zuigkracht van het apparaat is met de draaischakelaar traploos instelbaar (min. tot max.) en past zich zo aan elke toepassing aan.
Filterreiniging en gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Sterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container.
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Zwenkwielrem
- De nat- en droogzuiger staat stabiel, zelfs op hellingen tot 10°.
Opbergruimte voor slang, kabel en accessoires op de kop van het apparaat
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de kop van het apparaat te hangen. Intuïtieve bevestigingsmogelijkheden voor links- en rechtshandigen.
- Filtercontrolesysteem voor een hoge zuigkracht die lang meegaat
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 20% gerecycled kunststof¹⁾.
- Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1200
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|280
|Vacuüm (mbar)
|max. 260
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 70
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|25
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Reservoir Geel Apparaatkop Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- 2-in-1 afstandsbediening
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
- Zwenkwielen met rem: 1 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Voertuiginterieur
- Garage
- Terrassen
- Effectief natzuigen
- Kelder
- Hobbykamer
- Entree
Accessoires
Reserveonderdelen WD 5 Control P 25/5/22
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.