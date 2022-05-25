Nat/droog stofzuiger WD 5 Control P S 25/5/22
De WD 5 Control P S 25/5/22 met 25-liter container kan dankzij de 2-in-1 afstandsbediening rechtstreeks vanaf de zuigslang worden bediend. Inclusief filterreinigingsfunctie, apparaataansluiting en aftapschroef.
Schoonmaken was nog nooit zo makkelijk – de krachtige en energiezuinige WD 5 Control P S 25/5/22 levert altijd de beste reinigingsresultaten voor zowel droog als nat vuil. Ervaar maximale bewegingsvrijheid met de 2-in-1 afstandsbediening: start en stop je apparaat eenvoudig via Bluetooth. Wat maakt hem zo bijzonder? Bij gebruik van je snoerloze elektrische gereedschappen schakelt de stofzuiger zichzelf automatisch in en uit dankzij trillingsdetectie. Dankzij de gepatenteerde filterverwijderingstechnologie is het vervangen van het vlakfilter hygiënisch en contactloos. Als de zuigkracht afneemt, herstelt het intelligente filterreinigingssysteem deze in een mum van tijd – zodat je ongestoord kunt doorwerken. Met de Power Control-functie kun je de zuigkracht naar wens aanpassen voor elke klus. Opgezogen vloeistoffen kun je eenvoudig afvoeren via de aftapschroef. De betrouwbare blaasfunctie is de perfecte oplossing voor het reinigen van delicate oppervlakken of het verwijderen van stof uit hoeken. De nat- en droogstofzuiger heeft een robuuste roestvrijstalen container van 25 liter, een snoer van 5 meter, een flexibele zuigslang van 2,2 meter en een aansluiting voor diverse apparaten.
Kenmerken en voordelen
2-in-1 afstandsbedieningFunctie 1: Hiermee start en stop je de nat- en droogzuiger via Bluetooth door simpelweg op de afstandsbediening op de zuigslang te drukken.
2-in-1 afstandsbediening: automatische trillingsdetectieFunctie 2: In de automatische modus schakelt de trillingsdetectie de nat- en droogzuiger automatisch in en uit zodra het snoerloze gereedschap wordt in- of uitgeschakeld. In de automatische modus blijft de nat- en droogzuiger nog enkele seconden doorzuigen nadat het snoerloze gereedschap is uitgeschakeld, om ervoor te zorgen dat al het resterende stof en vuil wordt opgezogen. Voor stofvrij werken!
Extra stopcontact voor het werken met elektrisch gereedschap met snoerVuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen. De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
Vermogensregeling
- De zuigkracht van het apparaat is met de draaischakelaar traploos instelbaar (min. tot max.) en past zich zo aan elke toepassing aan.
Filterreiniging en gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Sterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container.
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
Afvoerschroef
- Tijd- en energiebesparend legen van grote waterhoeveelheden.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Zwenkwielrem
- De nat- en droogzuiger staat stabiel, zelfs op hellingen tot 10°.
Opbergruimte voor slang, kabel en accessoires op de kop van het apparaat
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de kop van het apparaat te hangen. Intuïtieve bevestigingsmogelijkheden voor links- en rechtshandigen.
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opberging van accessoires. Het netsnoer kan veilig worden opgeborgen met de geïntegreerde kabelhaken.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 20% gerecycled kunststof¹⁾.
- Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1200
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|280
|Vacuüm (mbar)
|max. 260
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 70
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|25
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Reservoir Roestvrij staal (RVS) Apparaatkop Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- 2-in-1 afstandsbediening
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Afvoerschroef
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
- Zwenkwielen met rem: 1 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Vernieuwing
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Terrassen
- Effectief natzuigen
- Kelder
- Hobbykamer
- Entree