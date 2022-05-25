Schoonmaken was nog nooit zo makkelijk – de krachtige en energiezuinige WD 5 Control P S 25/5/22 levert altijd de beste reinigingsresultaten voor zowel droog als nat vuil. Ervaar maximale bewegingsvrijheid met de 2-in-1 afstandsbediening: start en stop je apparaat eenvoudig via Bluetooth. Wat maakt hem zo bijzonder? Bij gebruik van je snoerloze elektrische gereedschappen schakelt de stofzuiger zichzelf automatisch in en uit dankzij trillingsdetectie. Dankzij de gepatenteerde filterverwijderingstechnologie is het vervangen van het vlakfilter hygiënisch en contactloos. Als de zuigkracht afneemt, herstelt het intelligente filterreinigingssysteem deze in een mum van tijd – zodat je ongestoord kunt doorwerken. Met de Power Control-functie kun je de zuigkracht naar wens aanpassen voor elke klus. Opgezogen vloeistoffen kun je eenvoudig afvoeren via de aftapschroef. De betrouwbare blaasfunctie is de perfecte oplossing voor het reinigen van delicate oppervlakken of het verwijderen van stof uit hoeken. De nat- en droogstofzuiger heeft een robuuste roestvrijstalen container van 25 liter, een snoer van 5 meter, een flexibele zuigslang van 2,2 meter en een aansluiting voor diverse apparaten.