Nat/droog stofzuiger WD 5 Control S 25/5/22
De WD 5 Control S 25/5/22 met een reservoir van 25 liter kan dankzij de 2-in-1 afstandsbediening direct op de zuigslang worden bediend. Inclusief filterreinigingsfunctie en praktische aftapschroef.
Schoonmaken eenvoudig gemaakt – de krachtige en energiezuinige WD 5 Control S 25/5/22 nat- en droogzuiger levert altijd de beste reinigingsresultaten voor droog, nat, fijn en grof vuil. Ervaar maximale vrijheid met de innovatieve 2-in-1 afstandsbediening: start en stop je apparaat gemakkelijk via de Bluetooth-afstandsbediening. Wat hem onderscheidt? Bij gebruik van uw accu-gereedschap schakelt de stofzuiger zichzelf in en uit dankzij automatische trillingsdetectie. Dankzij de gepatenteerde filterverwijderingstechnologie is het vervangen van het vlakfilter hygiënisch en contactloos. Mocht de zuigkracht afnemen, dan herstelt het intelligente filterreinigingssysteem deze in een handomdraai – zo kun je ongestoord doorwerken. Met de Power Control-functie kun je de zuigkracht op elk gewenst niveau instellen, passend bij elke klus. Opgezogen vloeistoffen kun je eenvoudig aftappen met de aftapschroef. De vertrouwde blaasfunctie biedt de perfecte oplossing voor het reinigen van delicate oppervlakken of het verwijderen van stof uit hoeken. De nat- en droogzuiger heeft een robuuste roestvrijstalen container met een inhoud van 25 liter, een snoer van 5 meter en een flexibele zuigslang van 2,2meter.
Kenmerken en voordelen
2-in-1 afstandsbedieningFunctie 1: Hiermee start en stop je de nat- en droogzuiger via Bluetooth door simpelweg op de afstandsbediening op de zuigslang te drukken.
2-in-1 afstandsbediening: automatische trillingsdetectieFunctie 2: In de automatische modus schakelt de trillingsdetectie de nat- en droogzuiger automatisch in en uit zodra het snoerloze gereedschap wordt in- of uitgeschakeld. In de automatische modus blijft de nat- en droogzuiger nog enkele seconden doorzuigen nadat het snoerloze gereedschap is uitgeschakeld, om ervoor te zorgen dat al het resterende stof en vuil wordt opgezogen. Voor stofvrij werken!
VermogensregelingDe zuigkracht van het apparaat is met de draaischakelaar traploos instelbaar (min. tot max.) en past zich zo aan elke toepassing aan.
Filterreiniging en gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Sterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container.
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
Afvoerschroef
- Tijd- en energiebesparend legen van grote waterhoeveelheden.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Zwenkwielrem
- De nat- en droogzuiger staat stabiel, zelfs op hellingen tot 10°.
Opbergruimte voor slang, kabel en accessoires op de kop van het apparaat
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de kop van het apparaat te hangen. Intuïtieve bevestigingsmogelijkheden voor links- en rechtshandigen.
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opberging van accessoires. Het netsnoer kan veilig worden opgeborgen met de geïntegreerde kabelhaken.
- Filtercontrolesysteem voor een hoge zuigkracht die lang meegaat
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 20% gerecycled kunststof¹⁾.
- Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1200
|Zuigkracht (W)
|280
|Vacuüm (mbar)
|max. 260
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 70
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|25
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Reservoir Roestvrij staal (RVS) Apparaatkop Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- 2-in-1 afstandsbediening
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Afvoerschroef
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
- Zwenkwielen met rem: 1 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Vernieuwing
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Terrassen
- Effectief natzuigen
- Kelder
- Hobbykamer
- Entree
Accessoires
Reserveonderdelen WD 5 Control S 25/5/22
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.