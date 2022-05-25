Nat/droog stofzuiger WD 5 P S V-25/5/22
De WD 5 PS V-25/5/22 is extreem krachtig met 25L RVS container, 5m snoer, 2,2m slang en stopcontact. Ideaal voor uiteenlopende klussen in en om het huis.
Extreem krachtig en energiezuinig: met een nominaal vermogen van slechts 1200 watt behaalt de nat- en droogzuiger WD 5 P S V-25/5/22 de beste reinigingsresultaten – bij droog, nat, fijn of grof vuil. Het apparaat heeft een robuuste roestvrijstalen tank van 25 liter, een kabel van 5 meter, een zuigslang van 2,2 meter, een omschakelbare vloerzuigmond, een platte vouwfilter en een vliesfilterzak. Elektrisch gereedschap kan eenvoudig worden aangesloten op het stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar. Vuil dat ontstaat bij het zagen of schuren wordt direct afgezogen. Met de draaischakelaar kan het zuigvermogen naar behoefte worden ingesteld. Dankzij de gepatenteerde filterverwijderingstechniek kan het platte vouwfilter in enkele seconden worden verwijderd, zonder dat u in contact komt met vuil. Door op de reinigingsknop te drukken, wordt het filter snel en efficiënt gereinigd. Dankzij de afneembare handgreep met elektrostatische bescherming kunnen accessoires rechtstreeks op de zuigslang worden bevestigd. Deze kan ruimtebesparend worden opgeborgen door de slang aan de kop van het apparaat te bevestigen. Bij werkonderbrekingen kunnen buizen en vloermondstukken ook snel en gemakkelijk in de parkeerstand op de bumper worden geparkeerd.
Kenmerken en voordelen
Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar voor het werken met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen. De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
Uitstekende filterreinigingSterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container. De volledige zuigkracht is snel hersteld.
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologieSnelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil. Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Slangopslag op de apparaatkop
- Ruimtebesparende en veilige opberging van de zuigslang door deze aan de kop van het apparaat te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Plaatsbesparend, veilig en praktische opberging van bijgeleverde toebehoren.
- Snelle en veilige opberging van de aansluitkabel via de in het apparaat geïntegreerde kabelhaak.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Vliesfilterzak
- Voor het voorzichtig reinigen van gevoelige oppervlakken of delicate voorwerpen die zich bijvoorbeeld op de werkbank bevinden.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1200
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|280
|Vacuüm (mbar)
|max. 260
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 70
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|25
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 646
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Voertuiginterieur
- Garage
- Terrassen
- Effectief natzuigen
- Kelder
- Hobbykamer
- Entree
Accessoires
Reserveonderdelen WD 5 P S V-25/5/22
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.