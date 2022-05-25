Nat/droog stofzuiger WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
De WD 5 P S Workshop is krachtig en zuinig, met 25L RVS tank, automatisch stopcontact, filterreiniging en speciale accessoires voor de werkplaats.
Geen hobbywerkplaats mag hem missen: de veelzijdige speciale stofzuiger WD 5 P S V-25/5/22 Workshop. Extreem krachtige zuigkracht en indrukwekkend zuinig met een nominaal opgenomen vermogen van slechts 1100 watt. De nat-/droogzuiger is uitgerust met een robuust roestvrijstalen reservoir van 25 liter, een kabel van 5 m, een zuigslang van 2,2 m, een vlakfilter en een vliesfilterzak. Met het omschakelbare mondstuk verwijdert hij snel en grondig zaagsel en stukken hout van de vloer. Meer gevoelige oppervlakken, zoals houtwerk of de rommelige werkbank, kunnen eenvoudig worden gestofzuigd met de zuigborstel. De afneembare handgreep biedt de mogelijkheid om verschillende mondstukken rechtstreeks op de zuigslang aan te sluiten, waardoor het gemakkelijk is om in kleine ruimtes te werken. Waar stofzuigen niet mogelijk is, komt de handige blaasfunctie om de hoek kijken. Een andere praktische functie is dat elektrisch gereedschap gemakkelijk kan worden aangesloten op het stopcontact, dat een automatische aan/uit-schakelaar heeft. Vuil dat ontstaat tijdens het zagen of schuren wordt direct opgezogen. En natuurlijk is de stofzuiger uitgerust met andere vertrouwde functies uit het beproefde Kärcher assortiment nat-/droogzuigers.
Kenmerken en voordelen
Speciale accessoires voor werkbankreinigingSnel en grondig stofzuigen op de werkbank met een zuignap met zachte haren. Zacht voor oppervlakken en daarom geschikt voor gevoelige gebieden.
Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar voor het werken met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen. De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
Uitstekende filterreinigingSterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container. De volledige zuigkracht is snel hersteld.
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
- Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
- Voor een zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Slangopslag op de apparaatkop
- De zuigslang kan veilig worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Ruimtebesparende en veilige opslag voor meegeleverde accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1100
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|280
|Vacuüm (mbar)
|max. 260
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 70
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|25
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 646
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Flexibele zuigslang: 1 m, 35 mm
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Zuigborstel met zachte borstelharen
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Terrassen
- Kelder
- Effectief natzuigen
