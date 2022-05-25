Nat/droog stofzuiger WD 5 S V-25/5/22
De WD 5 S V-25/5/22 levert topzuigkracht met 25L RVS container, 5m snoer, 2,2m slang en laag stroomverbruik. Prestaties over de hele linie.
Bij de nat-/droogzuiger WD 5 S V-25/5/22 zijn het apparaat, de zuigslang en het omschakelbare vloermondstuk optimaal op elkaar afgestemd. Hiermee bereikt de nat-/droogzuiger met een nominale vermogensopname van 1200 Watt de beste reinigingsresultaten bij droog, nat, fijn of grof vuil. Het apparaat beschikt over een robuust roestvrijstalen reservoir van 25 liter, 5 meter kabel, een 2,2 meter lange zuigslang met afneembare, elektrostatisch beveiligde handgreep, een omschakelbaar vloermondstuk, een vlakvouwfilter en een vliesfilterzak. Het vlakvouwfilter is geschikt voor non-stop nat en droog zuigen zonder filterwissel. Dankzij de gepatenteerde filterverwijderingstechniek kan het vlakvouwfilter in een handomdraai worden verwijderd, volledig zonder contact met vuil. Door de reinigingsknop in te drukken, wordt het filter efficiënt gereinigd en de zuigkracht snel hersteld. De afneembare handgreep maakt een directe bevestiging van de accessoires aan de zuigslang mogelijk. Deze kan ruimtebesparend en veilig worden opgeborgen door de slang aan de kop van het apparaat te bevestigen. Buizen en het vloermondstuk kunnen tijdens werkonderbrekingen ook snel en gemakkelijk worden geparkeerd in deparkeerstand die in de bumper is voorzien.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende filterreinigingSterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container. De volledige zuigkracht is snel hersteld.
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologieSnelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil. Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Slangopslag op de apparaatkopDe zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan snel worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1200
|Zuigkracht (W)
|280
|Vacuüm (mbar)
|max. 260
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 70
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|25
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 646
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Vernieuwing
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Terrassen
- Effectief natzuigen
- Kelder
- Hobbykamer
- Entree
Accessoires
Reserveonderdelen WD 5 S V-25/5/22
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.