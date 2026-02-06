Nat/droog stofzuiger WD 6 Control P S 30/6/35/T
De WD 6 Control P S 30/6/35/T met een reservoir van 30 liter, filterreinigingsfunctie, apparaataansluiting en innovatieve 2-in-1 afstandsbediening is ideaal voor het werken met (snoerloos) elektrisch gereedschap.
Innovatief, comfortabel, krachtig – de WD 6 Control P S 30/6/35/T. De extreem krachtige en energiezuinige nat- en droogzuiger levert optimale reinigingsresultaten voor droog, fijn en grof vuil. De innovatieve 2-in-1 afstandsbediening maakt het mogelijk om het apparaat via Bluetooth te starten en te stoppen voor extra gemak. Het bijzondere: zodra je met een accu-aangedreven gereedschap aan de slag gaat, detecteert de afstandsbediening de trillingen en activeert de stofzuiger automatisch. De gepatenteerde filterverwijderingstechnologie maakt het mogelijk om het vlakfilter te vervangen zonder in contact te komen met het vuil, terwijl de filterreinigingsfunctie in een mum van tijd de volledige zuigkracht herstelt. Maar de WD 6 Control P S is ook de perfecte partner voor elektrisch gereedschap met snoer dankzij de geïntegreerde apparaataansluiting. Bovendien kan de zuigkracht traploos worden geregeld met de Power Control-functie. Met een royale roestvrijstalen container van 30 liter, een snoer van 6 meter en een extra lange zuigslang van 3,5 meter biedt de WD 6 Control P S maximale capaciteit en bereik.
Kenmerken en voordelen
2-in-1 afstandsbedieningFunctie 1: Hiermee start en stop je de nat- en droogzuiger via Bluetooth door simpelweg op de afstandsbediening op de zuigslang te drukken.
2-in-1 afstandsbediening: automatische trillingsdetectieFunctie 2: In de automatische modus schakelt de trillingsdetectie de nat- en droogzuiger automatisch in en uit zodra het snoerloze gereedschap wordt in- of uitgeschakeld. In de automatische modus blijft de nat- en droogzuiger nog enkele seconden doorzuigen nadat het snoerloze gereedschap is uitgeschakeld, om ervoor te zorgen dat al het resterende stof en vuil wordt opgezogen. Voor stofvrij werken!
Extra stopcontact voor het werken met elektrisch gereedschap met snoerVuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen. De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
Vermogensregeling
- De zuigkracht van het apparaat is met de draaischakelaar traploos instelbaar (min. tot max.) en past zich zo aan elke toepassing aan.
Filterreiniging en gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Sterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container.
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
Afvoerschroef
- Tijd- en energiebesparend legen van grote waterhoeveelheden.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Zwenkwielrem
- De nat- en droogzuiger staat stabiel, zelfs op hellingen tot 10°.
Opbergruimte voor slang, kabel en accessoires op de kop van het apparaat
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de kop van het apparaat te hangen. Intuïtieve bevestigingsmogelijkheden voor links- en rechtshandigen.
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opberging van accessoires. Het netsnoer kan veilig worden opgeborgen met de geïntegreerde kabelhaken.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 20% gerecycled kunststof¹⁾.
- Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1300
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|300
|Vacuüm (mbar)
|max. 280
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 75
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|30
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|6
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|13,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 3.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- 2-in-1 afstandsbediening
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Afvoerschroef
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
- Zwenkwielen met rem: 1 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Voertuiginterieur
- Garage
- Terrassen
- Effectief natzuigen
- Kelder
- Hobbykamer
- Entree
Accessoires
Reserveonderdelen WD 6 Control P S 30/6/35/T
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.