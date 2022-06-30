Nat/droog stofzuiger WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
De WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet combineert ultrahoge zuigkracht met energie-efficiëntie. Met zijn 30 liter roestvrijstalen container en accessoires voor het reinigen van voertuiginterieurs en het opzuigen van dierenhaar.
Ultrakrachtig en toch energiezuinig met een nominaal stroomverbruik van slechts 1300 watt: de WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet nat- en droogzuiger beschikt over een roestvrijstalen container van 30 liter, die is ontworpen voor het eenvoudig afvoeren van vloeistoffen. Het geïntegreerde stopcontact met automatische aan-/uitschakelaar maakt het mogelijk om elektrisch gereedschap aan te sluiten. Met de draaischakelaar kan de zuigkracht naar wens worden aangepast. Het vlakfilter kan worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil, door eenvoudigweg de filterbox te openen. Bovendien kan het filter efficiënt worden gereinigd door op de filterreinigingsknop te drukken, waardoor de volledige zuigkracht wordt hersteld. De afneembare handgreep met elektrostatische bescherming maakt het mogelijk om accessoires aan de zuigslang zelf te bevestigen. De volgende accessoires zijn inbegrepen voor het reinigen van voertuiginterieurs: een automondstuk, een extra lange kierenzuigmond, zuigborstels met zachte en harde haren en een meubelmondstuk voor het betrouwbaar opzuigen van dierenharen van textieloppervlakken. Andere voordelen zijn dat de zuigslang compact kan worden opgeborgen, doordat deze aan beide zijden van de kop van het apparaat kan worden gehangen, en dat de vloerzuigmond op een parkeerpositie staat.
Kenmerken en voordelen
Speciale mondstukken voor het reinigen van auto-interieurs en het opzuigen van dierenharenVoor de beste reinigingsresultaten op gevoelige oppervlakken, grote oppervlakken en in nauwe spleten. Voor een optimale verwijdering van fijn en hardnekkig vuil.
Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar voor het werken met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen. De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
Uitstekende filterreinigingSterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container. De volledige zuigkracht is snel hersteld.
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
- Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Slangopslag op de apparaatkop
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Afvoerschroef
- Tijd- en energiebesparend legen van grote waterhoeveelheden.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1300
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|300
|Vacuüm (mbar)
|max. 280
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 75
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|30
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|6
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|9,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|13,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Extra lange plintenzuigmond (350 mm)
- Borstel voor dierenharen
- Autozuigmond
- Zuigborstel met zachte borstelharen
- Zuigborstel met harde borstelharen
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Afvoerschroef
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Kofferbak
- Autostoelen
- Achterbank
- voetenruimte
- Werkplaats
- Terrassen
- Kelder
Accessoires
Reserveonderdelen WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.