Nat/droog stofzuiger WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
De WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation is krachtig en zuinig, met renovatieset, vlakfilter, filterreiniging en stopcontact voor gereedschap. Ideaal voor grof vuil.
De WD 6 P S V-30/8/22/T renovatiestofzuiger is de ideale nat/droogzuiger voor particuliere bouwplaatsen: zeer krachtige zuigkracht met een nominaal opgenomen vermogen van slechts 1300 watt. De meegeleverde renovatieset garandeert een effectieve verwijdering van alle soorten grof vuil en is daarom ideaal voor reinigingswerkzaamheden in verband met renovatiewerkzaamheden. Maar ook fijn stof of bladeren kunnen probleemloos worden opgezogen. Het apparaat is uitgerust met een robuust roestvrijstalen reservoir van 30 liter met afvoerplug, 8 m kabel, 2,2 m zuigslang, roestvrijstalen buizen, omkeerbaar vloerzuigmondstuk, plat vouwfilter en vliesfilterzak. Bij het opzuigen van fijn stof kan het verstopte filter eenvoudig met één druk op de knop worden gereinigd dankzij de geïntegreerde filterreinigingsfunctie. Hierdoor wordt de volledige zuigkracht snel hersteld. Het apparaat heeft ook een aansluiting voor elektrisch gereedschap. De stofzuiger wordt in- en uitgeschakeld via het aangesloten elektrische gereedschap. Vuil dat ontstaat tijdens het zagen of schuren wordt direct opgezogen. En natuurlijk is de stofzuiger voorzien van andere vertrouwde functies uit het beproefde Kärcher programmanat-/droogzuigers.
Kenmerken en voordelen
Speciale accessoires voor het verwijderen van grof vuil bij renovatiewerkzaamhedenSnelle, eenvoudige en grondige verwijdering van grof vuil zonder stofverspreiding. Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar voor het werken met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen. De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
Uitstekende filterreinigingSterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container. De volledige zuigkracht is snel hersteld.
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
- Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Slangopslag op de apparaatkop
- De zuigslang kan veilig worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Afvoerschroef
- Tijd- en energiebesparend legen van grote waterhoeveelheden.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Veilige maar gemakkelijk toegankelijke opslag voor meegeleverde accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1300
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|300
|Vacuüm (mbar)
|max. 280
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 75
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|30
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|8
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|9,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|14,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Flexibele zuigslang: 1 m, 35 mm
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Zuigslang voor hardnekkig vuil: 1.7 m, Kunststof
- Zuigbuis voor grof vuil: 2 Stuk(s), 0.5 m, 45 mm, Kunststof
- Grofvuil zuigmond
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Afvoerschroef
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)
Toepassingen
- Vernieuwing
- Fijn vuil
- Werkplaats
- Terrassen
- Kelder
- Effectief natzuigen
Reserveonderdelen WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.