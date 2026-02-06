Nat/droog stofzuiger WD 7 Control P S 30/6/35/T
De WD 7 Control P S 30/6/35/T met 2-in-1 afstandsbediening is ideaal voor het werken met (snoerloos) elektrisch gereedschap. Met Kärcher FILT!elligence™ - het intelligente filtersysteem.
Innovatief, comfortabel, krachtig – de WD 7 Control P S 30/6/35/T met Kärcher FILT!elligence™ - het intelligente filterregelsysteem. Verlichte leds informeren je wanneer reiniging of vervanging van de filterzak of het vlakfilter nodig is. En dankzij de gepatenteerde filterverwijderingstechnologie kan het vlakfilter worden vervangen zonder in contact te komen met vuil, voor absolute reinheid en hygiëne. Met de innovatieve 2-in-1 afstandsbediening kun je het apparaat starten en stoppen via Bluetooth-afstandsbediening voor extra gemak. Wat hem onderscheidt? Bij het werken met snoerloos elektrisch gereedschap activeert de stofzuiger zichzelf dankzij de automatische trillingsdetectie. Maar de WD 7 Control is ook de perfecte partner voor elektrisch gereedschap met snoer dankzij het geïntegreerde stopcontact. Bovendien kan de zuigkracht traploos worden geregeld met de Power Control-functie. Met een royale roestvrijstalen container van 30 liter, een snoer van 6 meter en een extra lange zuigslang van 3,5 meter biedt de WD 7 Control P S maximale capaciteit en bereik.
Kenmerken en voordelen
FILT!elligence™ - het intelligente filtercontrolesysteemLED's geven aan wanneer reiniging of vervanging van zowel de filterzak als het vlakfilter nodig is voor optimale zuigkracht en een langere levensduur van het apparaat.
2-in-1 afstandsbedieningFunctie 1: Hiermee start en stop je de nat- en droogzuiger via Bluetooth door simpelweg op de afstandsbediening op de zuigslang te drukken.
2-in-1 afstandsbediening: automatische trillingsdetectieFunctie 2: In de automatische modus schakelt de trillingsdetectie de nat- en droogzuiger automatisch in en uit zodra het snoerloze gereedschap wordt in- of uitgeschakeld. In de automatische modus blijft de nat- en droogzuiger nog enkele seconden doorzuigen nadat het snoerloze gereedschap is uitgeschakeld, om ervoor te zorgen dat al het resterende stof en vuil wordt opgezogen. Voor stofvrij werken!
Extra stopcontact voor het werken met elektrisch gereedschap met snoer
- Vuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen.
- De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
Vermogensregeling
- De zuigkracht van het apparaat is met de draaischakelaar traploos instelbaar (min. tot max.) en past zich zo aan elke toepassing aan.
Filterreiniging en gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Sterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container.
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
Afvoerschroef
- Tijd- en energiebesparend legen van grote waterhoeveelheden.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Zwenkwielrem
- De nat- en droogzuiger staat stabiel, zelfs op hellingen tot 10°.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 30% gerecycled kunststof¹⁾.
- Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1400
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|315
|Vacuüm (mbar)
|max. 290
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 80
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|30
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Zwart
|Stroomkabel (m)
|6
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|13,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 3.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- 2-in-1 afstandsbediening
- Kärcher FILT!elligence™
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Afvoerschroef
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
- Zwenkwielen met rem: 1 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Voertuiginterieur
- Garage
- Terrassen
- Effectief natzuigen
- Kelder
- Hobbykamer
- Entree
Accessoires
Reserveonderdelen WD 7 Control P S 30/6/35/T
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.