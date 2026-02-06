Nat/droog stofzuiger WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
De WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation met apparaataansluiting en 2-in-1 afstandsbediening is ideaal voor het werken met (snoerloos) elektrisch gereedschap. Met Kärcher FILT!elligence™ en speciaal filter.
Innovatief, comfortabel, krachtig – de WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation is voorzien van een speciale filterzak en een vlakfilter voor langdurige zuigkracht bij het opzuigen van fijnstof tijdens renovaties. Met Kärcher FILT!elligence™ – het intelligente filterregelsysteem. Verlichte ledlampjes geven aan wanneer de filterzak of het vlakfilter gereinigd of vervangen moeten worden. En dankzij de gepatenteerde filterverwijderingstechnologie kan het vlakfilter worden vervangen zonder contact met vuil. Met de innovatieve 2-in-1 afstandsbediening start en stop je het apparaat via Bluetooth voor extra gemak. Wat hem onderscheidt? Bij gebruik van snoerloos elektrisch gereedschap activeert de stofzuiger zichzelf dankzij de automatische trillingsdetectie. Maar ook voor elektrisch gereedschap met snoer is de WD 7 Control de perfecte partner dankzij het geïntegreerde stopcontact. Bovendien kan de zuigkracht traploos worden geregeld met de Power Control-functie. Met een royale roestvrijstalen container van 30 liter, een snoer van 6 meter en een extra lange zuigslang van 3,5 meter biedt de WD 7 Control P S maximale capaciteit en bereik.
Kenmerken en voordelen
FILT!elligence™ - het intelligente filtercontrolesysteemLED's geven aan wanneer reiniging of vervanging van zowel de filterzak als het vlakfilter nodig is voor optimale zuigkracht en een langere levensduur van het apparaat.
2-in-1 afstandsbedieningFunctie 1: Hiermee start en stop je de nat- en droogzuiger via Bluetooth door simpelweg op de afstandsbediening op de zuigslang te drukken.
2-in-1 afstandsbediening: automatische trillingsdetectieFunctie 2: In de automatische modus schakelt de trillingsdetectie de nat- en droogzuiger automatisch in en uit zodra het snoerloze gereedschap wordt in- of uitgeschakeld. In de automatische modus blijft de nat- en droogzuiger nog enkele seconden doorzuigen nadat het snoerloze gereedschap is uitgeschakeld, om ervoor te zorgen dat al het resterende stof en vuil wordt opgezogen. Voor stofvrij werken!
Extra stopcontact voor het werken met elektrisch gereedschap met snoer
- Vuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen.
- De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
Vermogensregeling
- De zuigkracht van het apparaat is met de draaischakelaar traploos instelbaar (min. tot max.) en past zich zo aan elke toepassing aan.
Filterreiniging en gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Sterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container.
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
Afvoerschroef
- Tijd- en energiebesparend legen van grote waterhoeveelheden.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Zwenkwielrem
- De nat- en droogzuiger staat stabiel, zelfs op hellingen tot 10°.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 30% gerecycled kunststof¹⁾.
- Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1400
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|315
|Vacuüm (mbar)
|max. 290
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 80
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|30
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Zwart
|Stroomkabel (m)
|6
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|13,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 3.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Polyester met anti-kleef coating
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 5-laags incl. voorfilter
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- 2-in-1 afstandsbediening
- Kärcher FILT!elligence™
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Afvoerschroef
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
- Zwenkwielen met rem: 1 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Voertuiginterieur
- Garage
- Terrassen
- Effectief natzuigen
- Kelder
- Hobbykamer
- Entree
Accessoires
Reserveonderdelen WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.