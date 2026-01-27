De compacte, robuuste en duurzame tuinpomp BP 4.500 Garden is de perfecte introductie tot tuinberegening met water uit alternatieve bronnen zoals stortbakken, sloten of regentonnen. De pomp overtuigt met een hoge zuigkracht en optimale drukprestaties. De BP 4.500 Garden is gemakkelijk te vervoeren dankzij de ergonomische handgreep en het lage gewicht. Daarnaast is de tuinpomp onderhoudsvrij en zonder gereedschap aan te sluiten. Dankzij de grote voetschakelaar kan het apparaat comfortabel en zonder rugpijn worden in- en uitgeschakeld. Het gebruik van hoogwaardige materialen zorgt voor een lange levensduur. Kärcher biedt ook een gratis garantieverlenging van vijf jaar, je hoeft je pomp hier alleen maar voor te registreren op onze website. Overigens: met een elektronische drukschakelaar kan de BP 4.500 Garden worden opgewaardeerd tot een pomp met automatische start/stop-functie. Dat betekent nog meer gemak bij het besproeien van de tuin. Maar dat is nog niet alles: de opgewaardeerde pomp is ook ideaal voor de watervoorziening in huis.