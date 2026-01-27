Tuin pomp BP 4.500 Garden
Sterk en duurzaam: de tuinpomp BP 4.500 Garden is de ideale instapoplossing voor een verantwoorde tuinbesproeiing uit alternatieve waterbronnen zoals reservoirs, vaten enz.
De compacte, robuuste en duurzame tuinpomp BP 4.500 Garden is de perfecte introductie tot tuinberegening met water uit alternatieve bronnen zoals stortbakken, sloten of regentonnen. De pomp overtuigt met een hoge zuigkracht en optimale drukprestaties. De BP 4.500 Garden is gemakkelijk te vervoeren dankzij de ergonomische handgreep en het lage gewicht. Daarnaast is de tuinpomp onderhoudsvrij en zonder gereedschap aan te sluiten. Dankzij de grote voetschakelaar kan het apparaat comfortabel en zonder rugpijn worden in- en uitgeschakeld. Het gebruik van hoogwaardige materialen zorgt voor een lange levensduur. Kärcher biedt ook een gratis garantieverlenging van vijf jaar, je hoeft je pomp hier alleen maar voor te registreren op onze website. Overigens: met een elektronische drukschakelaar kan de BP 4.500 Garden worden opgewaardeerd tot een pomp met automatische start/stop-functie. Dat betekent nog meer gemak bij het besproeien van de tuin. Maar dat is nog niet alles: de opgewaardeerde pomp is ook ideaal voor de watervoorziening in huis.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een verlengde garantie van vijf jaar.
Comfortabele voetschakelaarEenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Optimale opzuigingDe kwaliteitspomp pompt moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.
Aparte vulopening
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Afvoerschroef
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verbeterde adaptors
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|550
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 4500
|Opvoerhoogte (m)
|max. 36
|Werkdruk (bar)
|max. 3,6
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,5
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Verpakkingsinhoud
- Aansluitadapter voor G1 pompen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Aparte vulopening
- waterafvoerklep
- Ergonomische draagbeugel
Videos
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten