Tuin pomp BP 4.500 Garden Set Plus
De kant-en-klare complete set voor beginners: de "BP 4.500 Garden Set Plus" inclusief tuinpomp, afzuigslang en tuinslang. Ideaal voor tuinbewatering uit alternatieve waterbronnen.
Deze praktische startersset bevat alles wat je nodig hebt om je tuin te besproeien met water uit bijvoorbeeld regentonnen of reservoirs. Het hoogtepunt is natuurlijk de compacte en duurzame tuinpomp BP 4.500 Garden, die overtuigt met een hoge zuigkracht en optimale drukprestaties. En zoals alle tuinpompen van Kärcher is hij onderhoudsvrij, zonder gereedschap te installeren en dankzij de grote voetschakelaar eenvoudig en rugvriendelijk in- en uit te schakelen. Bovendien kan de beregeningspomp worden uitgebreid met een automatische start/stop-functie (met behulp van een elektronische drukschakelaar) - voor nog meer gemak in de tuin of in de huiswatervoorziening. De tuinpompset wordt aangevuld met een 3,5 meter lange en vacuümdichte spiraalslang inclusief filter en terugslagklep (G1-aansluitschroefdraad, 3/4"-diameter), een 20 meter lange Kärcher PrimoFlex®-slang (1/2"-diameter) en een spuitstuk, koppelingen en een kraanaansluiting. Dankzij hoogwaardige materialen heb je bijzonder lang plezier van deze set. Bovendien biedt Kärcher je een optionele gratis garantieverlenging tot 5 jaar, registreer hiervoor je pomp op de Kärcher website.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een verlengde garantie van vijf jaar.
Comfortabele voetschakelaarEenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Direct klaar voor gebruikWordt geleverd met gebruiksklare spiraal- en tuinslang voor direct gebruik.
Optimale opzuiging
- De kwaliteitspomp zuigt direct water aan vanaf een diepte van 8 meter, bijvoorbeeld uit een waterreservoir.
Aparte vulopening
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Afvoerschroef
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verbeterde adaptors
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|550
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 4500
|Opvoerhoogte (m)
|max. 36
|Werkdruk (bar)
|max. 3,6
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,5
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Verpakkingsinhoud
- Aansluitadapter voor G1 pompen
- zuigslangset inbegrepen
- bewateringsset voor de tuin inbegrepen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Aparte vulopening
- waterafvoerklep
- Ergonomische draagbeugel
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten