Deze praktische startersset bevat alles wat je nodig hebt om je tuin te besproeien met water uit bijvoorbeeld regentonnen of reservoirs. Het hoogtepunt is natuurlijk de compacte en duurzame tuinpomp BP 4.500 Garden, die overtuigt met een hoge zuigkracht en optimale drukprestaties. En zoals alle tuinpompen van Kärcher is hij onderhoudsvrij, zonder gereedschap te installeren en dankzij de grote voetschakelaar eenvoudig en rugvriendelijk in- en uit te schakelen. Bovendien kan de beregeningspomp worden uitgebreid met een automatische start/stop-functie (met behulp van een elektronische drukschakelaar) - voor nog meer gemak in de tuin of in de huiswatervoorziening. De tuinpompset wordt aangevuld met een 3,5 meter lange en vacuümdichte spiraalslang inclusief filter en terugslagklep (G1-aansluitschroefdraad, 3/4"-diameter), een 20 meter lange Kärcher PrimoFlex®-slang (1/2"-diameter) en een spuitstuk, koppelingen en een kraanaansluiting. Dankzij hoogwaardige materialen heb je bijzonder lang plezier van deze set. Bovendien biedt Kärcher je een optionele gratis garantieverlenging tot 5 jaar, registreer hiervoor je pomp op de Kärcher website.