Tuin pomp BP 4 Garden Set
De BP 4 Garden set omvat een set met zuigslang zodat de duurzame en krachtige tuinpomp met geïntegreerde thermostaat onmiddellijk in gebruik kan worden genomen bij het besproeien van uw tuin.
Dankzij zijn hoge zuigkracht en zijn drukvermogen, is de BP 4 Garden Set ideaal voor het handig besproeien van uw tuin met water uit watertanks, -vaten, enzovoort. De geïntegreerde thermostaat beschermt de pomp op een betrouwbare manier tegen oververhitting en garandeert zo een maximale veiligheid. De BP 4 Garden Set met een spiraalslang van 3.5 m met filter en terugslagklep (G1 aansluitdraad, 3/4" diameter) is een robuuste en lichte pomp, die onmiddellijk kan worden gebruikt en die eenvoudig kan worden verplaats dankzij zijn ergonomische handgreep. De Kärcher tuinpompen zijn sterk, onderhoudsvrij en ze kunnen zonder gereedschap worden aangesloten. Met de voetschakelaar kan de pomp handig worden in- en uitgeschakeld zonder uw rug te belasten. De gebruikte materialen zijn van de hoogste kwaliteit en vormen de basis voor de lange levensduur van de uitrusting. U kan ook genieten van een verlengde garantieperiode van vijf jaar van Kärcher. De elektronische drukschakelaar zorgt ervoor dat de pomp kan worden uitgerust met een automatische start-/stopfunctie.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een verlengde garantie van vijf jaar.
Direct klaar voor gebruikOmvat een vacuum-dichte spiraalslang die onmiddellijk kan worden aangesloten met aanzuigfilter en terugslagklep.
ThermostaatExtra veilig - beschermt de pomp tegen oververhitting.
Comfortabele voetschakelaar
- Eenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Optimale opzuiging
- De kwaliteitspomp pompt moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.
Verbeterde adaptors
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 4000
|Opvoerhoogte (m)
|45
|Werkdruk (bar)
|max. 4,5
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,5
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|220 x 405 x 260
Verpakkingsinhoud
- Aansluitadapter voor G1 pompen
- zuigslangset inbegrepen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Thermostaat
- Comfortabele voetschakelaar
- Ergonomische draagbeugel
Videos
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten
Accessoires
Reserveonderdelen BP 4 Garden Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.