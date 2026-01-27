Tuin bewateren op een slimme manier: dankzij de hoge zuigkracht en druk maakt de compacte en duurzame BP 5.000 Garden tuinpomp van Kärcher een comfortabel, milieuvriendelijk en budgetvriendelijk gebruik van water uit regentonnen, stortbakken enz. De robuuste pomp is licht van gewicht en dankzij de ergonomische handgreep comfortabel te vervoeren. De tuinpomp is onderhoudsvrij en kan zonder gereedschap worden aangesloten. De pomp kan eenvoudig en rugvriendelijk worden in- en uitgeschakeld met een grote voetschakelaar. De gebruikte materialen in de pomp zijn van hoge kwaliteit en beloven een lange levensduur. Een gratis garantieverlenging tot vijf jaar is ook mogelijk, na registratie op www.karcher.nl. Door aanvullend een elektronische drukschakelaar te installeren, kan de BP 5.000 Garden worden opgewaardeerd tot een pomp met automatische start/stop-functie en kan dan ook worden gebruikt voor de levering van huishoudelijk water.