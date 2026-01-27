Tuin pomp BP 5.000 Garden
De duurzame en krachtige tuinpomp BP 5.000 Garden staat voor ecologisch en economisch verantwoorde tuinbesproeiing met water uit alternatieve bronnen zoals regentonnen of vaten.
Tuin bewateren op een slimme manier: dankzij de hoge zuigkracht en druk maakt de compacte en duurzame BP 5.000 Garden tuinpomp van Kärcher een comfortabel, milieuvriendelijk en budgetvriendelijk gebruik van water uit regentonnen, stortbakken enz. De robuuste pomp is licht van gewicht en dankzij de ergonomische handgreep comfortabel te vervoeren. De tuinpomp is onderhoudsvrij en kan zonder gereedschap worden aangesloten. De pomp kan eenvoudig en rugvriendelijk worden in- en uitgeschakeld met een grote voetschakelaar. De gebruikte materialen in de pomp zijn van hoge kwaliteit en beloven een lange levensduur. Een gratis garantieverlenging tot vijf jaar is ook mogelijk, na registratie op www.karcher.nl. Door aanvullend een elektronische drukschakelaar te installeren, kan de BP 5.000 Garden worden opgewaardeerd tot een pomp met automatische start/stop-functie en kan dan ook worden gebruikt voor de levering van huishoudelijk water.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een verlengde garantie van vijf jaar.
Comfortabele voetschakelaarEenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Optimale opzuigingDe kwaliteitspomp pompt moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.
Aparte vulopening
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Afvoerschroef
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verbeterde adaptors
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|650
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 5000
|Opvoerhoogte (m)
|max. 40
|Werkdruk (bar)
|max. 4
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,5
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Verpakkingsinhoud
- Aansluitadapter voor G1 pompen
- 2-weg aansluitadapter voor pompen G 1
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Aparte vulopening
- waterafvoerklep
- Ergonomische draagbeugel
Videos
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten