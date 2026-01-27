Direct inzetbaar: de BP 5.000 Garden Set Plus tuinpompset met 3,5 m vacuümdichte spiraalslang inclusief filter en terugslagklep (G1" aansluitschroefdraad, 3/4" diameter) en tuinslangset inclusief 20 m Kärcher PrimoFlex slang (1/2" diameter) is ideaal voor het besproeien van de tuin uit regentonnen of stortbakken. De tuinslangset bevat ook een mondstuk, koppelingen en kraanaansluiting. De robuuste pomp is licht en gemakkelijk te vervoeren dankzij de ergonomische handgreep. Kärcher tuinpompen zijn onderhoudsvrij, kunnen zonder gereedschap worden geïnstalleerd en kunnen dankzij de grote voetschakelaar gemakkelijk en rugvriendelijk worden in- en uitgeschakeld.De hoogwaardige materialen beloven een lange levensduur.Bovendien biedt Kärcher je, na registratie, een gratis garantie van vijf jaar. Met behulp van een elektronische drukschakelaar kan de BP 5.000 Garden worden opgewaardeerd tot een pomp met automatische start/stop-functie - voor nog meer comfort in de tuin of bij de huiswatervoorziening.