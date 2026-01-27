Tuin pomp BP 5.000 Garden Set Plus

De BP 5.000 Garden Set Plus is direct klaar voor gebruik dankzij de afzuig- en tuinslangset. De duurzame en krachtige tuinpomp is ideaal voor het bewateren uit vaten/reservoirs.

Direct inzetbaar: de BP 5.000 Garden Set Plus tuinpompset met 3,5 m vacuümdichte spiraalslang inclusief filter en terugslagklep (G1" aansluitschroefdraad, 3/4" diameter) en tuinslangset inclusief 20 m Kärcher PrimoFlex slang (1/2" diameter) is ideaal voor het besproeien van de tuin uit regentonnen of stortbakken. De tuinslangset bevat ook een mondstuk, koppelingen en kraanaansluiting. De robuuste pomp is licht en gemakkelijk te vervoeren dankzij de ergonomische handgreep. Kärcher tuinpompen zijn onderhoudsvrij, kunnen zonder gereedschap worden geïnstalleerd en kunnen dankzij de grote voetschakelaar gemakkelijk en rugvriendelijk worden in- en uitgeschakeld.De hoogwaardige materialen beloven een lange levensduur.Bovendien biedt Kärcher je, na registratie, een gratis garantie van vijf jaar. Met behulp van een elektronische drukschakelaar kan de BP 5.000 Garden worden opgewaardeerd tot een pomp met automatische start/stop-functie - voor nog meer comfort in de tuin of bij de huiswatervoorziening.

Kenmerken en voordelen
Tuin pomp BP 5.000 Garden Set Plus: Robuust en duurzaam
Robuust en duurzaam
Kärcher biedt een verlengde garantie van vijf jaar.
Tuin pomp BP 5.000 Garden Set Plus: Comfortabele voetschakelaar
Comfortabele voetschakelaar
Eenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Tuin pomp BP 5.000 Garden Set Plus: Direct klaar voor gebruik
Direct klaar voor gebruik
Inclusief set met gebruiksklare spiraal- en tuinslang.
Optimale opzuiging
  • De kwaliteitspomp pompt moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.
Aparte vulopening
  • Eenvoudig vullen voor gebruik.
Afvoerschroef
  • Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verbeterde adaptors
  • Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
  • Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties

Technische gegevens

Nominaal ingangsvermogen (W) 650
Wateropbrengst max. (l/u) < 5000
Opvoerhoogte (m) max. 40
Werkdruk (bar) max. 4
Aanzuighoogte (m) 8
Aanvoertemperatuur (°C) max. 35
Aansluitdraad G1
Stroomkabel (m) 1,5
Spanning (V) 230 - 240
Frequentie (Hz) 50
Kleur Geel
Gewicht zonder accessoires (kg) 7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 11,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 372 x 186 x 231

Verpakkingsinhoud

  • Aansluitadapter voor G1 pompen
  • 2-weg aansluitadapter voor pompen G 1
  • zuigslangset inbegrepen
  • bewateringsset voor de tuin inbegrepen

Uitvoering

  • Geoptimaliseerde aansluiting
  • Comfortabele voetschakelaar
  • Aparte vulopening
  • waterafvoerklep
  • Ergonomische draagbeugel
Tuin pomp BP 5.000 Garden Set Plus
Tuin pomp BP 5.000 Garden Set Plus
Videos
Toepassingen
  • Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten
Accessoires