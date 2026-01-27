Tuin pomp BP 5.000 Garden Set Plus
De BP 5.000 Garden Set Plus is direct klaar voor gebruik dankzij de afzuig- en tuinslangset. De duurzame en krachtige tuinpomp is ideaal voor het bewateren uit vaten/reservoirs.
Direct inzetbaar: de BP 5.000 Garden Set Plus tuinpompset met 3,5 m vacuümdichte spiraalslang inclusief filter en terugslagklep (G1" aansluitschroefdraad, 3/4" diameter) en tuinslangset inclusief 20 m Kärcher PrimoFlex slang (1/2" diameter) is ideaal voor het besproeien van de tuin uit regentonnen of stortbakken. De tuinslangset bevat ook een mondstuk, koppelingen en kraanaansluiting. De robuuste pomp is licht en gemakkelijk te vervoeren dankzij de ergonomische handgreep. Kärcher tuinpompen zijn onderhoudsvrij, kunnen zonder gereedschap worden geïnstalleerd en kunnen dankzij de grote voetschakelaar gemakkelijk en rugvriendelijk worden in- en uitgeschakeld.De hoogwaardige materialen beloven een lange levensduur.Bovendien biedt Kärcher je, na registratie, een gratis garantie van vijf jaar. Met behulp van een elektronische drukschakelaar kan de BP 5.000 Garden worden opgewaardeerd tot een pomp met automatische start/stop-functie - voor nog meer comfort in de tuin of bij de huiswatervoorziening.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een verlengde garantie van vijf jaar.
Comfortabele voetschakelaarEenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Direct klaar voor gebruikInclusief set met gebruiksklare spiraal- en tuinslang.
Optimale opzuiging
- De kwaliteitspomp pompt moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.
Aparte vulopening
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Afvoerschroef
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verbeterde adaptors
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|650
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 5000
|Opvoerhoogte (m)
|max. 40
|Werkdruk (bar)
|max. 4
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,5
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Verpakkingsinhoud
- Aansluitadapter voor G1 pompen
- 2-weg aansluitadapter voor pompen G 1
- zuigslangset inbegrepen
- bewateringsset voor de tuin inbegrepen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Aparte vulopening
- waterafvoerklep
- Ergonomische draagbeugel
Videos
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten