Met de BP 6.000 Garden tuinpomp van Kärcher kun je comfortabel, milieuvriendelijk en budgetvriendelijk water uit regentonnen, stortbakken etc. gebruiken. De compacte waterpomp biedt een hoge zuigkracht en uitstekende drukprestaties. De gebruikte materialen in de lichte maar robuuste pomp zijn van hoge kwaliteit en beloven een lange levensduur. De tuinpomp is onderhoudsvrij, zonder gereedschap aan te sluiten en met de ergonomische handgreep gemakkelijk te vervoeren. Ook praktisch: de pomp kan met een grote voetschakelaar worden in- en uitgeschakeld, wat prettig is voor de rug. Een gratis garantieverlenging tot 5 jaar is ook mogelijk na registratie van je pomp op onze website. Bovendien kan de BP 6.000 Garden worden opgewaardeerd tot een pomp met automatische start/stop-functie door extra een elektronische drukschakelaar te installeren en kan dan ook worden gebruikt voor de levering van huishoudelijk water.