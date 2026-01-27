Tuin pomp BP 6.000 Garden
De tuinpomp BP 6.000 Garden is duurzaam, krachtig en perfect voor het besproeien met water uit alternatieve bronnen zoals regentonnen of vaten.
Met de BP 6.000 Garden tuinpomp van Kärcher kun je comfortabel, milieuvriendelijk en budgetvriendelijk water uit regentonnen, stortbakken etc. gebruiken. De compacte waterpomp biedt een hoge zuigkracht en uitstekende drukprestaties. De gebruikte materialen in de lichte maar robuuste pomp zijn van hoge kwaliteit en beloven een lange levensduur. De tuinpomp is onderhoudsvrij, zonder gereedschap aan te sluiten en met de ergonomische handgreep gemakkelijk te vervoeren. Ook praktisch: de pomp kan met een grote voetschakelaar worden in- en uitgeschakeld, wat prettig is voor de rug. Een gratis garantieverlenging tot 5 jaar is ook mogelijk na registratie van je pomp op onze website. Bovendien kan de BP 6.000 Garden worden opgewaardeerd tot een pomp met automatische start/stop-functie door extra een elektronische drukschakelaar te installeren en kan dan ook worden gebruikt voor de levering van huishoudelijk water.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een garantieverlenging van 5 jaar.
Comfortabele voetschakelaarEenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Optimale opzuigingDe kwaliteitspomp zuigt direct water aan vanaf een diepte van 8 meter, bijv. uit een waterreservoir.
Aparte vulopening
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Afvoerschroef
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verbeterde adaptors
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 6000
|Opvoerhoogte (m)
|max. 45
|Werkdruk (bar)
|max. 4,5
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,5
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|9,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|384 x 204 x 253
Verpakkingsinhoud
- Aansluitadapter voor G1 pompen
- 2-weg aansluitadapter voor pompen G 1
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Aparte vulopening
- waterafvoerklep
- Ergonomische draagbeugel
Videos
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten