Dankzij de hoge zuigkracht en druk biedt de BP 6.000 Garden Set ideale voorwaarden voor comfortabele tuinbewatering uit bijvoorbeeld regentonnen of reservoirs. De tuinset BP 6.000 met 3,5 m vacuümdichte spiraalslang met filter en terugslagklep (G1" aansluitschroefdraad, 3/4" diameter) maakt direct gebruik van de robuuste, lichte en dankzij de ergonomische handgreep gemakkelijk te vervoeren pomp. Kärcher tuinpompen zijn sterk, onderhoudsvrij en zonder gereedschap aan te sluiten. Ze kunnen ook eenvoudig en rugvriendelijk worden in- en uitgeschakeld met een voetschakelaar. De gebruikte materialen zijn van zeer hoge kwaliteit en vormen de basis voor een lange levensduur. Een gratis garantieverlenging van Kächer tot vijf jaar is mogelijk, na registratie van je aankoop. De pomp kan worden uitgerust met een automatische start/stop-functie met behulp van een elektronische drukschakelaar.