Tuin pomp BP 6.000 Garden Set
De BP 6.000 Garden Set wordt geleverd met een zuigslangenset zodat de duurzame en krachtige tuinpomp direct gebruikt kan worden voor het besproeien van de tuin.
Dankzij de hoge zuigkracht en druk biedt de BP 6.000 Garden Set ideale voorwaarden voor comfortabele tuinbewatering uit bijvoorbeeld regentonnen of reservoirs. De tuinset BP 6.000 met 3,5 m vacuümdichte spiraalslang met filter en terugslagklep (G1" aansluitschroefdraad, 3/4" diameter) maakt direct gebruik van de robuuste, lichte en dankzij de ergonomische handgreep gemakkelijk te vervoeren pomp. Kärcher tuinpompen zijn sterk, onderhoudsvrij en zonder gereedschap aan te sluiten. Ze kunnen ook eenvoudig en rugvriendelijk worden in- en uitgeschakeld met een voetschakelaar. De gebruikte materialen zijn van zeer hoge kwaliteit en vormen de basis voor een lange levensduur. Een gratis garantieverlenging van Kächer tot vijf jaar is mogelijk, na registratie van je aankoop. De pomp kan worden uitgerust met een automatische start/stop-functie met behulp van een elektronische drukschakelaar.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een verlengde garantie van vijf jaar.
Comfortabele voetschakelaarEenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Direct klaar voor gebruikOmvat een vacuum-dichte spiraalslang die onmiddellijk kan worden aangesloten met aanzuigfilter en terugslagklep.
Optimale opzuiging
- De kwaliteitspomp zuigt direct water aan vanaf een diepte van 8 meter, bijv. uit een waterreservoir.
Aparte vulopening
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Afvoerschroef
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verbeterde adaptors
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 6000
|Opvoerhoogte (m)
|max. 45
|Werkdruk (bar)
|max. 4,5
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,5
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|9,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|384 x 204 x 253
Verpakkingsinhoud
- Aansluitadapter voor G1 pompen
- 2-weg aansluitadapter voor pompen G 1
- zuigslangset inbegrepen
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Aparte vulopening
- waterafvoerklep
- Ergonomische draagbeugel
Videos
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten