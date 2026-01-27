Met de tuinpomp BP 7000 Garden van Kärcher kun je gemakkelijk, milieuvriendelijk en budgetvriendelijk water uit regentonnen, regenbakken enz. gebruiken. De compacte waterpomp biedt een hoge zuigkracht en drukprestaties. De gebruikte materialen in de lichte maar robuuste pomp zijn van hoge kwaliteit en beloven een lange levensduur. De tuinpomp is onderhoudsvrij, zonder gereedschap aan te sluiten en met de ergonomische handgreep gemakkelijk te vervoeren. Ook praktisch: de pomp kan met een grote voetschakelaar worden in- en uitgeschakeld, wat prettig is voor de rug. Een gratis garantieverlenging tot 5 jaar is ook mogelijk. Bovendien kan de BP 7.000 Garden worden opgewaardeerd tot een pomp met automatische start/stop-functie door extra een elektronische drukschakelaar te installeren en kan dan ook worden gebruikt voor de levering van huishoudelijk water.