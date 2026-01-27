Tuin pomp BP 7.000 Garden
De tuinpomp BP 7000 Garden is duurzaam, krachtig en perfect voor het besproeien met water uit alternatieve bronnen zoals regenbakken of vaten.
Met de tuinpomp BP 7000 Garden van Kärcher kun je gemakkelijk, milieuvriendelijk en budgetvriendelijk water uit regentonnen, regenbakken enz. gebruiken. De compacte waterpomp biedt een hoge zuigkracht en drukprestaties. De gebruikte materialen in de lichte maar robuuste pomp zijn van hoge kwaliteit en beloven een lange levensduur. De tuinpomp is onderhoudsvrij, zonder gereedschap aan te sluiten en met de ergonomische handgreep gemakkelijk te vervoeren. Ook praktisch: de pomp kan met een grote voetschakelaar worden in- en uitgeschakeld, wat prettig is voor de rug. Een gratis garantieverlenging tot 5 jaar is ook mogelijk. Bovendien kan de BP 7.000 Garden worden opgewaardeerd tot een pomp met automatische start/stop-functie door extra een elektronische drukschakelaar te installeren en kan dan ook worden gebruikt voor de levering van huishoudelijk water.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamKärcher biedt een garantieverlenging van 5 jaar.
Comfortabele voetschakelaarEenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.
Optimale opzuigingDe kwaliteitspomp pompt moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.
Aparte vulopening
- Eenvoudig vullen voor gebruik.
Afvoerschroef
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verbeterde adaptors
- Een optimaal dichtingssysteem voor een eenvoudige pompaansluiting zonder gereedschap.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1100
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 7000
|Opvoerhoogte (m)
|max. 50
|Werkdruk (bar)
|max. 5
|Aanzuighoogte (m)
|8
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|1,5
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|9,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|384 x 204 x 253
Verpakkingsinhoud
- Aansluitadapter voor G1 pompen
- 2-weg aansluitadapter voor pompen G 1
Uitvoering
- Geoptimaliseerde aansluiting
- Comfortabele voetschakelaar
- Aparte vulopening
- waterafvoerklep
- Ergonomische draagbeugel
Videos
Toepassingen
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten