CVH 2
Krachtige probleemoplosser: De CVH 2 op accu is licht en compact en bijzonder geschikt als betrouwbare partner voor dagelijkse schoonmaaktaken in de keuken, woonkamer, slaapkamer en auto.
Krachtige prestaties: met de CVH 2 accu-handstofzuiger verwijder je eenvoudig, moeiteloos en krachtig bestaand vuil, zoals kruimels, stof en haar op meubels, vloeren en zelfs in auto's. Dankzij het compacte, lichtgewicht ontwerp is de kruimeldief ook eenvoudig te gebruiken en op te bergen. Dankzij het compacte, lichtgewicht ontwerp is de stofzuiger ook gemakkelijk te gebruiken en op te bergen. Het 2-traps wasbare filtersysteem bestaande uit een fijn stalen gaas voor grof vuil en haar en het nageschakelde HEPA-filter (EN 1822:1998) zorgt voor bijzonder schone uitlaatlucht.
Kenmerken en voordelen
Lichtgewicht en compactVoer moeiteloos kleine dagelijkse schoonmaakklussen uit.
Direct klaar voor gebruikAltijd en overal inzetbaar dankzij het compacte ontwerp en eenvoudig gebruik van accessoires.
Tweetraps filtersysteemIdeale combinatie van fijn staalgaas voor grof vuil en haar, evenals het HEPA-filter (EN 1822:1998).
Hoge reinigingsprestaties
- Optimale zuigkracht voor alle soorten kleinere schoonmaakklussen.
Wasbare filter en stofbak
- Gemakkelijk schoon te maken onder stromend water en kan hergebruikt worden.
Praktische accessoires
- Geschikt voor delicate oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Reservoir (l)
|0,15
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Max. vermogen (W)
|70
|Looptijd min. modus (min)
|10
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Accuspanning (V)
|7,2
|Spanning (V)
|7,2
|Accucapaciteit (Ah)
|2
|Laadtijd met standaardoplader (u)
|4
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|330 x 76 x 76
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 van elk)
- 2-in-1 spleetmondstuk
- HEPA-filtertype: HEPA-filter
Videos
Toepassingen
- Meubilair
- Voertuiginterieur
Accessoires
Reserveonderdelen CVH 2
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.