CVH 2-4
Maak een einde aan stof en kruimels: de compacte handstofzuiger CVH 2-4 met 4 V verwisselbare accu is altijd klaar voor gebruik, mobiel en veelzijdig. Accu en acculader niet inbegrepen.
Bijzonder flexibel door verwisselbare accu: de kruimeldief CVH 2-4 is altijd klaar voor gebruik en snel bij de hand voor vele schoonmaakklussen in de keuken, woon- of slaapkamer of in het interieur van een voertuig. Het verwijdert gemakkelijk vuil zoals kruimels, haren en stof. De 2-in-1 spleetzuigmond zorgt voor netheid op gevoelige oppervlakken en op moeilijk bereikbare plaatsen. Licht en met een compact ontwerp maakt de handstofzuiger een ergonomische en hygiënische bediening mogelijk zonder enig contact met vuil. Een 2-traps filtersysteem zorgt voor schone afvoerlucht. 4 V Kärcher Battery Power verwisselbare accu, niet bij de levering inbegrepen. Te gebruiken met alle 4 V Karcher Battery Power-apparaten zoals de Floor Cleaners FC 2-4 en FC 4-4.
Kenmerken en voordelen
4 V Kärcher Battery Power: verwisselbare accu verkrijgbaar als apart accessoireMaximale flexibiliteit en werktijd met een extra accu. Langdurig, veilig en krachtig dankzij li-ioncellen. Compatibel met alle 4V Kärcher Battery Power-apparaten.
Compact, eenvoudig en direct klaar voor gebruikAltijd klaar voor gebruik en veelzijdig inzetbaar dankzij praktische accessoires.
Tweetraps filtersysteemZeer effectief: stalen voorfilter voor grof vuil, fijnfilter voor schone afvoerlucht.
Hoge reinigingsprestaties
- Optimale zuigkracht voor alle soorten kleinere schoonmaakklussen.
Praktische accessoires
- Geschikt voor delicate oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Wasbaar filter en stofreservoir
- Gemakkelijk schoon te maken onder stromend water en kan hergebruikt worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|4 V Battery platform
|Reservoir (l)
|0,15
|Max. vermogen (W)
|54
|Looptijd max. modus (min)
|10
|Spanning (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Looptijd per acculading (min)
|max. 10 (2,5 Ah)
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|359 x 76 x 77
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- 2-in-1 spleetmondstuk
- HEPA-filtertype: HEPA-filter
Videos
Toepassingen
- Gestoffeerde meubels
- Voertuiginterieur
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen CVH 2-4
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.