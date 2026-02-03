CVH 3 Plus
Krachtig en altijd en overal inzetbaar: met de compacte handstofzuiger CVH 3 Plus neem je afscheid van vuil in de woonkamer, slaapkamer, keuken of auto.
Een krachtige (alledaagse) assistent: de accu-aangedreven kruimeldief CVH 3 Plus verwijdert effectief alle soorten vuil, zoals haren, kruimels en stof, waar dan ook en zonder sporen achter te laten. Bovendien zorgt het wasbare tweestapsfiltersysteem, bestaande uit een fijn staalgaas voor grof vuil en haren en een nageschakeld HEPA-filter (EN 1822:1998), ervoor dat de afvoerlucht extra schoon is. Andere voordelen: hoge zuigkracht en een langere levensduur dankzij de stille BLDC-motor, het compacte en lichtgewicht ontwerp, de twee verschillende zuigniveaus met een accuduur van maximaal 20 minuten en een handig laadstation inclusief opbergruimte voor accessoires.
Kenmerken en voordelen
Hoge reinigingsprestaties dankzij de BLDC-motorHoge zuigkracht voor alle soorten kleinere schoonmaakklussen dankzij de BLDC-motor.
Keuze tussen twee standenStandaard stand voor lange looptijd (max. 20 min), maximale stand voor hoge zuigkracht.
Oplaadstation met opbergruimte voor accessoiresHandig opladen en eenvoudig op te bergen op het laadstation.
Lichtgewicht en compact
- Voer moeiteloos kleine dagelijkse schoonmaakklussen uit.
Direct klaar voor gebruik
- Altijd en overal inzetbaar dankzij het compacte ontwerp en eenvoudig gebruik van accessoires.
Tweetraps filtersysteem
- Ideale combinatie van fijn staalgaas voor grof vuil en haar, evenals het HEPA-filter (EN 1822:1998).
Wasbare filter en stofbak
- Gemakkelijk schoon te maken onder stromend water en kan hergebruikt worden.
Praktische accessoires
- Geschikt voor delicate oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Reservoir (l)
|0,15
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Max. vermogen (W)
|70
|Looptijd min. modus (min)
|20
|Looptijd max. modus (min)
|10
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Accuspanning (V)
|7,2
|Spanning (V)
|7,2
|Accucapaciteit (Ah)
|2
|Laadtijd met standaardoplader (u)
|4
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|330 x 76 x 76
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 5 V / 2 A laadstation + adapter (1 van elk)
- 2-in-1 spleetmondstuk
- HEPA-filtertype: HEPA-filter
- Parkeerstation met laadunit
Uitvoering
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Videos
Toepassingen
- Meubilair
- Voertuiginterieur
Accessoires
Reserveonderdelen CVH 3 Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.