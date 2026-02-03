Accu aangedreven stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
Hoge zuigkracht: de zakloze VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus stofzuiger produceert moeiteloos duurzame reinigingsresultaten. Met filterreinigingstool en een tweede accu voor een nog langere looptijd.
Bewegingsvrijheid ontmoet comfort. Met de VC 6 Cordless ourFamily stofzuiger wordt stofzuigen een waar genot: Tot de vele slimme functies behoren het legen van het stofreservoir met 1 klik, de boostfunctie, het ergonomische ontwerp voor het reinigen op moeilijk bereikbare plaatsen en LED-verlichting op het actieve vloermondstuk , waardoor het stof beter zichtbaar wordt en een betrouwbare vuilopname wordt gegarandeerd. Andere voordelen zijn onder meer het lage volume, het aparte filterreinigingshulpmiddel en een gemakkelijk afleesbare weergave van de accustatus die meldingen bij storingen geeft. Er is ook de handige Power Lock-functie, waardoor je de aan/uit-knop niet voortdurend ingedrukt hoeft te houden. Dankzij de muurbeugel met ingebouwde oplaadfunctie kan het opbergen en opladen van de stofzuiger niet eenvoudiger. De krachtige BLDC-motor (250 W) in combinatie met een accuspanning van 25,2 V maakt het stofzuigen makkelijker. De looptijd bedraagt 50 minuten en dankzij de tweede accu kan hij nog langer worden gebruikt. Met het filterreinigingsgereedschap en het meegeleverde tweede luchtinlaatfilter wordt schoonmaken kinderspel: eenvoudigweg het filterreinigingsgereedschap bevestigen, het tweede luchtinlaatfilter plaatsen en beginnen met reinigen.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige accu van 25,2 V, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde looptijd van 50 minuten in de normale modus. 250 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock & 3-traps zakloos filtersysteem.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon, luchtinlaat en HEPA hygiënefilter. HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) voor bijzonder schone afvoerlucht. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstukOptimale vuilopname door gemotoriseerde borstel. Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen. Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
Tweetraps vermogensregeling
- Ruime looptijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
- Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
- Opbergmogelijkheid voor snel te bevestigen accessoires.
- Ruimtebesparend ontwerp, altijd klaar voor gebruik.
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
Makkelijk te gebruiken
- Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
- Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de accustatus.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|800
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|25,2
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / circa 50 Boost modus: / circa 11
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|235
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 25,2 V / 2,5 Ah accu (2 st.)
- HEPA-filtertype: EPA 12-filter
- Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
- Filterreinigingstool
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Spleetmondstuk
- Bekledingsmondstuk en zachte afstofborstel (2-in-1)
- Zuigbuis: Metaal
- Grote muurbeugel met oplader
Uitvoering
- Softgrip handgreep
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Tapijten
- Stoffen oppervlakken
- Trappen
Accessoires
Reserveonderdelen VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.