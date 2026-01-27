Stoom mop SC 1 Upright
Licht, slank en met een rechtopstaand ontwerp: het instapmodel is in slechts 30 seconden klaar voor gebruik voor zorgeloze, diepe dieptereiniging met stoom.
Met hygiënische stoom tegen vuil: de Kärcher SC 1 Upright reinigt verzegelde harde vloeren moeiteloos en zorgeloos. Grondig reinigen met de Kärcher stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van alle virussen¹⁾ en 99,99% van alle gewone huishoudbacteriën²⁾ op harde oppervlakken. Aanzetten en aan de slag: De stoomreiniger is in slechts 30 seconden opgewarmd en klaar voor gebruik. De schoonwatertank kan gemakkelijk worden verwijderd om te vullen. Een automatische ontkalkingsfunctie met een ontkalkingspatroon in het apparaat zorgt voor een lange levensduur. Dankzij de klittenbandsluiting kan het doekje van het vloerzuigmondstuk eenvoudig worden verwisseld zonder in contact te komen met vuil. Stap gewoon op het grote lipje op de dweil en trek het apparaat omhoog. Het parkeren en neerzetten van de stoomreiniger is ook erg handig: het slanke en lichte apparaat staat rechtop.
Kenmerken en voordelen
Slank ontwerp en vloerkop met scharnier
- Ergonomische, effectieve reiniging met volledig vloercontact, ongeacht de lengte van de gebruiker, dankzij het flexibele mondstuk.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroon
- Dankzij het slimme ontkalkingspatroon wordt het water automatisch ontkalkt.
- De afneembare tank is altijd gemakkelijk te vullen - voor continue stoom zonder je werk te onderbreken.
Korte opwarmtijd
- Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden is de stoomreiniger in een mum van tijd gebruiksklaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,9% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|30
|Verwarmingsvermogen (W)
|1300
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|0,2
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Voor vlekreiniging met de Kärcher stoomreiniger, door 30 seconden te stomen op maximaal stoomniveau met direct contact met het te reinigen oppervlak kan 99,999% van de omhulde virussen zoals griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis B-virus) worden verwijderd van gladde, huishoudelijke harde oppervlakken (testkiem: gemodificeerd vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bij reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s bij maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak wordt 99,99% van alle in huis voorkomende bacteriën op gladde huishoudelijke harde oppervlakken gedood (testkiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor waarmee de levensduur van het product minstens wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20°dH en een carbonaathardheid van 15°dH.
Verpakkingsinhoud
- Universele vloerdoek EasyFix Groot: 2 Stuk(s)
- Vloermondstuk: EasyFix Groot
Uitvoering
- Veiligheidsventiel
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
Videos
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Harde vloeren
Accessoires
Reserveonderdelen SC 1 Upright
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.