Sproei-/extractiereiniger SE 3 Compact Home Floor
De krachtige en energiezuinige sproei-extractiereiniger overtuigt door zijn vezeldiepe reiniging van textieloppervlakken zoals tapijten, evenals door zijn systeemreinigingsfunctie.
Dieptereiniging tot in de vezels en compact design: de SE 3 Compact Home Floor sproei-extractiereiniger is een krachtige en energiezuinige oplossing voor het reinigen van textieloppervlakken. Dankzij het compacte design kan het apparaat ruimtebesparend worden opgeborgen en is het snel klaar voor gebruik wanneer het nodig is voor een grondige en comfortabele vezeldiepe reiniging. Vuil wordt snel en effectief verwijderd van gestoffeerde meubels en tapijten. De flexibele zuigslang en lange kabel garanderen een hoog niveau van comfort, flexibiliteit en bewegingsvrijheid. De innovatieve 2-in-1 sproei-extractie sproeimond XXL maakt in combinatie met de verlengbuizen een comfortabele, rechtopstaande reiniging van middelgrote tapijten mogelijk. Gebruikt op de handgreep zelf, kan de sproei-extractiesproeikop grotere zachte meubels twee keer zo snel reinigen als een conventionele meubelsproei-extractiesproeikop. Met praktische opbergmogelijkheden op het apparaat zijn alle accessoires altijd bij de hand. Het 2-in-1 tanksysteem zorgt ervoor dat gebruikers niet in contact hoeven te komen met vuil. En als de reiniging is voltooid, overtuigt de sproei-extractiereiniger nog verder met zijn hygiënische systeemreinigingsfunctie om de vorming van bacteriën en geuren in het apparaat te voorkomen. Inclusief meubelstofzuigmond, kierenzuigmond en reinigingsmiddel.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultatenVezeldiepe reiniging van textieloppervlakken. Gering restvocht voor een snelle droging van textieloppervlakken. Moeiteloze en snelle reiniging dankzij efficiënte sproei-extractie reinigingsmethode in combinatie met een krachtige maar energiezuinige motor.
Speciaal ontwikkelde accessoires voor eenvoudige vezeldiepe reinigingDe innovatieve 2-in-1 sproei-extractiesproeikop XXL, samen met de verlengbuizen, maakt het gemakkelijk om middelgrote tapijten te reinigen. Kan ook direct op de steel worden gebruikt voor snelle reiniging van stoffering. De bekleding sproei-extractie sproeikop kan worden gebruikt om vastzittend vuil snel en eenvoudig te reinigen, terwijl de sproei-extractie kieren sproeikop het schoonmaken van met name moeilijk bereikbare plekken een stuk lichter maakt. Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het reinigen.
Hygiënische spoelfunctieNa het reinigen wordt het apparaat van binnen schoon gemaakt met behulp van de spoelfunctie. Hierdoor worden vuilresten verwijderd en worden nare geurtjes door bacteriegroei vermeden. Maakt onmiddellijke opslag van het schone apparaat mogelijk.
Ultracompact ruimtebesparend apparaat
- Flexibel inzetbaar, ook op nauwe of moeilijk bereikbare plaatsen.
- Met praktische handgreep voor snel en eenvoudig transport van het apparaat.
- Ruimtebesparende opberging.
Twee-tank-systeem
- Eenvoudig vullen van de verswatertank.
- Comfortabel uitnemen en legen van de vuilwatertank zonder vuilcontact.
Ultraflexibele 2-in-1 slang
- Geïntegreerde spuitslang voor extra gemak bij het reinigen.
- Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het reinigen.
- Met een draaischarnier op de slang voor nog meer bewegingsvrijheid.
Praktisch opbergen van accessoires en slangen
- Comfortabel transport met slechts één hand: alle accessoires inbegrepen en de slang kan direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Alle accessoires zijn altijd aan het apparaat bevestigd en zijn dus ook steeds beschikbaar op de plaats van gebruik.
Opbergruimte voor kleine accessoires
- Handig voor tijdens het schoonmaken.
- Ideaal voor sponzen, doeken en andere kleine voorwerpen.
Eenvoudige en handige bediening
- Het in- en uitschakelen van het apparaat is eenvoudig.
- Intuïtieve bediening.
- Direct klaar om schoon te maken.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|500
|Actieradius (m)
|6
|Capaciteit van het schoonwaterreservoir (l)
|1,7
|Capaciteit van het vuilreservoir (l)
|2,9
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|3,6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|450 x 225 x 260
|ID accessoires (mm)
|35
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.9 m
- Sproei-extractiebuizen: 2 Stuk(s), 0.5 m, Kunststof
- 2-in-1 XXL-mondstuk
- Bekledingszuigmond: 88 mm
- Spleetzuigmond voor sproei-extractie
- Reinigingsmiddelen: Tapijt- en bekledingreiniger RM 519, 100 ml
- Handig 2-in-1 systeem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Opbergplaats voor kabels
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Twee-tank-systeem
- Handige opberging voor slang en accessoires
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Spoelfunctie
Toepassingen
- Tapijten
- Stoffen bekleding
- Autostoelen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SE 3 Compact Home Floor
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.