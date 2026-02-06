Sproei-/extractiereiniger SE 3 Compact Home N1
De krachtige en energiezuinige sproei-extractiereiniger overtuigt door de vezeldiepe reiniging van textieloppervlakken zoals bekleding, maar ook door het compacte design en de systeemreinigingsfunctie om het apparaat zelf schoon te houden.
Dieptereiniging tot in de vezels en een compact ontwerp: de SE 3 Compact Home N1 sproei-extractiereiniger is een krachtige, energiezuinige en residuvrije oplossing voor het reinigen van textieloppervlakken. Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat niet alleen gemakkelijk te hanteren, maar kan het ook ruimtebesparend worden opgeborgen. Zo is het snel klaar voor gebruik voor een grondige en comfortabele vezeldieptereiniging, zelfs bij onvoorziene vervuiling. Vuil wordt snel en effectief verwijderd van gestoffeerde meubels, lopers en kleine tapijten. De lange en flexibele zuigslang met geïntegreerde reinigingsmiddelslang garandeert veel comfort en flexibiliteit, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. De lange kabel zorgt voor maximale bewegingsvrijheid. Met praktische opbergmogelijkheden op het apparaat zijn alle accessoires altijd binnen handbereik. Het 2-in-1 tanksysteem voorkomt contact met vuil. En zelfs na het reinigen overtuigt de sproei-extractiereiniger met zijn hygiënische systeemreinigingsfunctie om de ontwikkeling van bacteriën en geurtjes te voorkomen. Het natuurlijke en krachtige reinigingsmiddel RM 519N zorgt voor een bijzonder grondige reiniging en kan ook worden gebruikt als vlekverwijderaar bij hardnekkig vuil.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultatenVezeldiepe reiniging van textieloppervlakken. Gering restvocht voor een snelle droging van textieloppervlakken. Moeiteloze en snelle reiniging dankzij efficiënte sproei-extractie reinigingsmethode in combinatie met een krachtige maar energiezuinige motor.
Speciaal ontwikkelde accessoires voor eenvoudige vezeldiepe reinigingDe bekleding sproei-extractie sproeikop kan worden gebruikt om vastzittend vuil snel en eenvoudig te reinigen, terwijl de sproei-extractie kieren sproeikop het schoonmaken van met name moeilijk bereikbare plekken een stuk lichter maakt. Geïntegreerde spuitslang voor extra gemak bij het reinigen. Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het reinigen.
Hygiënische spoelfunctieNa het reinigen wordt het apparaat van binnen schoon gemaakt met behulp van de spoelfunctie. Hierdoor worden vuilresten verwijderd en worden nare geurtjes door bacteriegroei vermeden. Maakt onmiddellijke opslag van het schone apparaat mogelijk.
Ultracompact ruimtebesparend apparaat
- Flexibel inzetbaar, ook op nauwe of moeilijk bereikbare plaatsen.
- Met praktische handgreep voor snel en eenvoudig transport van het apparaat.
- Ruimtebesparende opberging.
Twee-tank-systeem
- Eenvoudig vullen van de verswatertank.
- Comfortabel uitnemen en legen van de vuilwatertank zonder vuilcontact.
Ultraflexibele 2-in-1 slang
- Geïntegreerde spuitslang voor extra gemak bij het reinigen.
- Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het reinigen.
- Met een draaischarnier op de slang voor nog meer bewegingsvrijheid.
Praktisch opbergen van accessoires en slangen
- Comfortabel transport met slechts één hand: alle accessoires inbegrepen en de slang kan direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Alle accessoires zijn altijd aan het apparaat bevestigd en zijn dus ook steeds beschikbaar op de plaats van gebruik.
Natuurlijk en krachtig reinigingsmiddel bij de levering inbegrepen
- Pakt zelfs hardnekkig vuil aan, zoals aarde, stof, gemorste etensresten en drankvlekken.
- Kan in geconcentreerde doses worden gebruikt als vlekverwijderaar.
- Verwijdert onaangename geurtjes en laat een frisse geur achter.
Opbergruimte voor kleine accessoires
- Handig voor tijdens het schoonmaken.
- Ideaal voor sponzen, doeken en andere kleine voorwerpen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|500
|Actieradius (m)
|5,8
|Capaciteit van het schoonwaterreservoir (l)
|1,7
|Capaciteit van het vuilreservoir (l)
|2,9
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|3,6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|450 x 225 x 260
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.9 m
- Bekledingszuigmond: 88 mm
- Spleetzuigmond voor sproei-extractie
- Reinigingsmiddelen: Natuurlijke tapijt- en bekledingreiniger RM 519N, 1 l
- Handig 2-in-1 systeem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Opbergplaats voor kabels
- Twee-tank-systeem
- Handige opberging voor slang en accessoires
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Spoelfunctie
Toepassingen
- Stoffen bekleding
- Tapijten
- Autostoelen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SE 3 Compact Home N1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.