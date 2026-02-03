Sproei-/extractiereiniger SE 3 Compact Home Shoe N1
Krachtige, energiezuinige tapijtreiniger met vezeldiepe reiniging, compact ontwerp en handige spoelfunctie voor eenvoudige reiniging van het apparaat.
Diepe vezelreiniging en compact ontwerp: De SE 3 Compact Home Shoe N1 tapijtreiniger reinigt textieloppervlakken krachtig en energiezuinig. Dankzij het compacte ontwerp kan het apparaat ruimtebesparend worden opgeborgen zodat het snel klaar is voor een grondige en handige dieptereiniging wanneer dat nodig is. Vuil wordt snel en effectief verwijderd van gestoffeerde meubels en tapijten. De flexibele zuigslang garandeert een hoge mate van comfort en bewegingsvrijheid. Met de meegeleverde Shoe!Cleaner kan ook een grote verscheidenheid aan sport- en vrijetijdsschoenen snel, grondig en zonder druppelen worden gereinigd. Dankzij de automatische waterafzuiging tijdens het reinigen zijn de schoenen daarna snel droog voor een ideaal reinigingsresultaat in een handomdraai. Dankzij de praktische opbergmogelijkheden op het apparaat heb je alle accessoires altijd bij de hand. Het 2-in-1 tanksysteem maakt gebruik zonder contact met vuil mogelijk. En zelfs na het reinigen maakt de wasstofzuiger indruk met zijn hygiënische spoelfunctie om de vorming van bacteriën en geurtjes te voorkomen. Inclusief Shoe!Cleaner, kierenzuigmond en RM 519N natuurlijk reinigingsmiddel.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultatenVezeldiepe reiniging van textieloppervlakken. Gering restvocht voor een snelle droging van textieloppervlakken. Moeiteloze en snelle reiniging dankzij efficiënte sproei-extractie reinigingsmethode in combinatie met een krachtige maar energiezuinige motor.
Innovatieve Shoe!Cleaner voor het optimaal reinigen van schoenenDruppelvrije toepassing dankzij automatische waterafzuiging tijdens het reinigingsproces. Lage restvochtigheid voor het snel drogen van schoenen. De spoelfunctie tijdens het reinigen voorkomt dat de accessoires vuil worden. Handen blijven schoon en accessoires kunnen na gebruik direct worden opgeborgen.
Hygiënische spoelfunctieNa het reinigen wordt het apparaat van binnen schoon gemaakt met behulp van de spoelfunctie. Hierdoor worden vuilresten verwijderd en worden nare geurtjes door bacteriegroei vermeden. Maakt onmiddellijke opslag van het schone apparaat mogelijk.
Ultracompact ruimtebesparend apparaat
- Flexibel inzetbaar, ook op nauwe of moeilijk bereikbare plaatsen.
- Met praktische handgreep voor snel en eenvoudig transport van het apparaat.
- Ruimtebesparende opberging.
Twee-tank-systeem
- Eenvoudig vullen van de verswatertank.
- Comfortabel uitnemen en legen van de vuilwatertank zonder vuilcontact.
Ultraflexibele 2-in-1 slang
- Geïntegreerde spuitslang voor extra gemak bij het reinigen.
- Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het reinigen.
- Met een draaischarnier op de slang voor nog meer bewegingsvrijheid.
Praktisch opbergen van accessoires en slangen
- Comfortabel transport met slechts één hand: alle accessoires inbegrepen en de slang kan direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Alle accessoires zijn altijd aan het apparaat bevestigd en zijn dus ook steeds beschikbaar op de plaats van gebruik.
Opbergruimte voor kleine accessoires
- Handig voor tijdens het schoonmaken.
- Ideaal voor sponzen, doeken en andere kleine voorwerpen.
Eenvoudige en handige bediening
- Het in- en uitschakelen van het apparaat is eenvoudig.
- Intuïtieve bediening.
- Direct klaar om schoon te maken.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|500
|Actieradius (m)
|5,8
|Capaciteit van het schoonwaterreservoir (l)
|1,7
|Capaciteit van het vuilreservoir (l)
|2,9
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|3,6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|450 x 225 x 260
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.9 m
- Bekledingszuigmond: 88 mm
- Spleetzuigmond voor sproei-extractie
- Shoe!Cleaner
- Reinigingsmiddelen: Natuurlijke tapijt- en bekledingreiniger RM 519N, 1 l
- Handig 2-in-1 systeem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Opbergplaats voor kabels
- Twee-tank-systeem
- Handige opberging voor slang en accessoires
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Spoelfunctie
Toepassingen
- Tapijten
- Stoffen bekleding
- Autostoelen
- Laarzen/wandelschoenen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SE 3 Compact Home Shoe N1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.