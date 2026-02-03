Sproei-/extractiereiniger SE 4
Met de sproei-extractiereiniger SE 4 is het eenvoudig om textieloppervlakken grondig te reinigen voor hygiëne tot in de vezels. Ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren.
Diep reinigende werking gecombineerd met ergonomisch design en multifunctionaliteit: de SE 4 sproei-extractiereiniger met zijn aantrekkelijke ontwerp zorgt voor een hygiënische reiniging tot in de vezels van veel textieloppervlakken. De beproefde sproei-extractietechnologie van Kärcher levert de beste reinigingsresultaten: vers leidingwater en de Kärcher Carpet Cleaner RM 519 worden onder druk diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgemaakte vuil weer opgezogen – ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren. Het apparaat is een multifunctioneel 3-in-1 product en werkt tevens als volwaardige nat- en droogstofzuiger. De grote doorzichtige verswatertank van 4 liter is stootvast en afneembaar, waardoor hij gemakkelijk te vullen en te legen is. Het vuile water dat wordt opgezogen, wordt opgevangen in de container. De 3-in-1 draaggreep is ontworpen om het dragen, openen, sluiten en legen van de container probleemloos te maken. De meegeleverde accessoires berg je netjes op op het apparaat zelf. Het apparaat is na gebruik eenvoudig schoon te maken, waardoor een lange levensduur van het product wordt gegarandeerd.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultatenVezeldiepe reiniging van textieloppervlakken. Moeiteloos en snel reinigen met efficiënte sproei-extractie-reinigingsmethode. Gering restvocht voor een snelle droging van textieloppervlakken.
Afneembaar schoonwaterreservoirDe verswatertank is eenvoudig te vullen en te legen zonder dat je de sproei-extractiereiniger hoeft te openen. Slagvaste en doorschijnende container voor een lange levensduur. De schoonwatertank past gemakkelijk in het apparaat.
Ultraflexibele 2-in-1 slangGeïntegreerde spuitslang voor extra gemak bij het reinigen. Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het reinigen. Handgreep met vergrendelfunctie voor continu spuiten bij het reinigen van grote textieloppervlakken.
Multifunctioneel 3-in-1-product
- Veelzijdig inzetbaar, zowel voor sproei-extractie op textieloppervlakken als voor het nat- en droogzuigen van tapijten en harde vloeren met de juiste accessoires.
Handige 3-in-1 draaggreep
- Ontworpen voor comfort bij het dragen en bij het openen, sluiten of legen van de container.
Ergonomische accessoires voor sproei-extractie, nat- en droogzuigen
- Eenvoudig bevestigen en verwijderen van accessoires met één klik.
- Extra gemak van het ergonomische vloermondstuk met sproei-extractie voor grote tapijtoppervlakken.
- Veelzijdig in gebruik met een breed scala aan accessoires voor nat- en droogzuigen, zoals het Clips-vloermondstuk voor gebruik op harde vloeren en tapijten, en ook compatibel met een grote keuze aan accessoires voor nat- en droogstofzuigers.
Praktische opbergmogelijkheden voor accessoires
- De accessoires en de sproei-extractieslang kunnen netjes worden opgeborgen op de behuizing van het apparaat en op het kleine opbergrek. Zo blijft alles netjes en altijd bij de hand, waar het ook nodig is.
- Handig plankje op het apparaat om sponzen, doekjes en andere kleine spullen binnen handbereik te houden tijdens het schoonmaken.
- Praktische kabelhaak voor het eenvoudig opbergen van de stroomkabel.
Robuuste apparaatbehuizing en slagvaste verswatertank
- Gebouwd om lang mee te gaan.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Werkbreedte (mm)
|227
|Actieradius (m)
|8
|Capaciteit van het schoonwaterreservoir (l)
|4
|Capaciteit van het vuilreservoir (l)
|4
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|430 x 385 x 535
|ID accessoires (mm)
|35
¹⁾ Alleen geldig in waszuigmodus.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Sproei-extractiebuizen: 2 Stuk(s), 0.5 m, Kunststof
- Vloerzuigmond met hulpstuk voor harde vloeren: 227 mm
- Vloerzuigmond voor nat en droog zuigen: Clips voor gebruik op harde vloeren en tapijten
- Spleetmondstuk
- Bekledingszuigmond
- Schuimfilter
- Reinigingsmiddelen: Tapijt- en bekledingreiniger RM 519, 100 ml
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s)
- Handig 2-in-1 systeem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Stootrand rondom
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Opbergruimte voor kleine accessoires
Toepassingen
- Tapijten
- Gestoffeerde meubels
- vloerbedekking
- Autostoelen
- Huishoudtextiel, b.v. gordijnen of kussenhoezen
- Matrassen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SE 4
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.