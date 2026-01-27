Sproei-/extractiereiniger SE 5
De SE 5 sproei-extractiereiniger maakt het reinigen van textieloppervlakken zoals tapijt of stoffering kinderspel en zorgt voor een hygiënische reiniging tot in de vezels. Ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren.
Diep reinigende werking gecombineerd met ergonomisch design en multifunctionaliteit: de SE 5 sproei-extractiereiniger met zijn aantrekkelijke pull-behind-ontwerp zorgt voor een hygiënische reiniging op vele textieloppervlakken, zoals vast tapijt, stoffering en gestoffeerde meubels, vloerkleden, gestoffeerde trappen, matrassen, muren ophangingen en autostoelen. De beproefde sproei-extractietechnologie van Kärcher levert de beste reinigingsresultaten: vers leidingwater en de Kärcher Carpet Cleaner RM 519 worden onder druk diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgemaakte vuil weer opgezogen – ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren.De SE 5 is een multifunctioneel 3-in-1 product dat dankzij het uitgebreide assortiment accessoires ook als volwaardige nat- en droogzuiger kan worden gebruikt. Overige uitrustingskenmerken: 2-tanksysteem met afneembare vers- en vuilwatertank, ergonomische draaggreep voor eenvoudig transport en praktische opbergruimte voor accessoires op het apparaat. Na gebruik is het apparaat eenvoudig schoon te maken voor een lange levensduur van het product.
Kenmerken en voordelen
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultatenVezeldiepe reiniging van textieloppervlakken. Efficiënte sproei-extractietechnologie voor snelle en moeiteloze reiniging. Gering restvocht voor een snelle droging van textieloppervlakken.
Eenvoudig te gebruiken 2-tanksysteemTwee aparte tanks voor schoon en vuil water, en een draagbeugel. Comfortabel uitnemen en legen van de vuilwatertank zonder vuilcontact.
Ultraflexibele 2-in-1 slangGeïntegreerde spuitslang voor extra gemak bij het reinigen. Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het reinigen. Handgreep met vergrendelfunctie voor continu spuiten bij het reinigen van grote textieloppervlakken.
Multifunctioneel 3-in-1-product
- Veelzijdig inzetbaar, zowel voor sproei-extractie op textieloppervlakken als voor het nat- en droogzuigen van tapijten en harde vloeren met de juiste accessoires.
Ergonomische accessoires voor sproei-extractie, nat- en droogzuigen
- Eenvoudig bevestigen en verwijderen van accessoires met één klik.
- Het ergonomische vloermondstuk met sproei-extractie maakt het reinigen van zelfs grote tapijtoppervlakken comfortabel.
- Veelzijdig in gebruik met een breed scala aan accessoires voor nat- en droogzuigen, zoals het omschakelbare droogzuigvloermondstuk, en ook te gebruiken met een grote keuze aan accessoires voor nat- en droogstofzuigers.
Praktische opbergmogelijkheden voor accessoires
- De accessoires en de sproei-extractieslang kunnen op het apparaat worden opgeborgen, zodat alles netjes en opgeruimd blijft en altijd bij de hand is waar dat nodig is.
Probleemloos schoonmaken met het vlakfilter
- Non-stop nat- en droogzuiger, je hoeft de reiniging niet te onderbreken om het filter te vervangen.
- Grondig stofzuigen met goede stofopname.
- Aparte filterklep voor gemakkelijke en snelle filterverwijdering zonder dat u in contact komt met vuil.
Aantrekkelijk design met grote draaiknoppen en praktische draaivergrendeling.
- Voor eenvoudig gebruik.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Maakt het transporteren van de sproei-extractiereiniger een fluitje van een cent.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Werkbreedte (mm)
|227
|Capaciteit van het schoonwaterreservoir (l)
|4
|Capaciteit van het vuilreservoir (l)
|4
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|424 x 320 x 466
|ID accessoires (mm)
|35
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Sproei-extractiebuizen: 2 Stuk(s), 0.5 m, Kunststof
- Vloerzuigmond met hulpstuk voor harde vloeren: 227 mm
- Spleetmondstuk
- Vloerzuigmond voor droogzuigen: Omschakelbaar
- Bekledingszuigmond
- Vlakfilter: standaard
- Reinigingsmiddelen: Tapijt- en bekledingreiniger RM 519, 100 ml
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s)
- Handig 2-in-1 systeem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- Handige opberging voor slang en accessoires
Toepassingen
- Tapijten
- Gestoffeerde meubels
- vloerbedekking
- Autostoelen
- Huishoudtextiel, b.v. gordijnen of kussenhoezen
- Matrassen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SE 5
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.