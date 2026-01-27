Sproei-/extractiereiniger SE 6 Signature Line
De SE 6 Signature Line sproei-extractiereiniger zorgt voor een grondige reiniging van textieloppervlakken voor gegarandeerde hygiëne tot in de vezels. Ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren.
Alleen onze meest innovatieve en krachtige producten dragen de handtekening van technologiepionier en bedrijfsoprichter Alfred Kärcher. Naast het opschrift als exclusief designelement beschikt de SE 6 Signature Line sproei-extractiereiniger over indrukwekkende reinigingsprestaties en een bijzonder uitgebreid assortiment accessoires. Met zijn aantrekkelijke pull-behind-ontwerp zorgt het apparaat voor hygiënisch schone resultaten op veel textieloppervlakken. De beproefde sproei-extractietechnologie van Kärcher levert de beste reinigingsresultaten: vers leidingwater en de Kärcher Carpet Cleaner RM 519 worden onder druk diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgemaakte vuil weer opgezogen – ideaal voor gezinnen, mensen met allergieën en huishoudens met huisdieren.De SE 6 Signature Line is een multifunctioneel 3-in-1 product dat met zijn accessoires ook gebruikt kan worden als volwaardige nat- en droogzuiger. Overige uitrustingskenmerken: 2-tanksysteem met afneembare schoon- en vuilwatertank, ergonomische draaggreep voor eenvoudig transport en praktische opbergruimte voor accessoires op het apparaat. Na gebruik is het apparaat eenvoudig schoon te maken voor eenlange levensduur van het product.
Kenmerken en voordelen
Signature Line-voordelenDe handtekening van oprichter Alfred Kärcher markeert het product als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen zijn app-ondersteuning en een verlengde garantie. Exclusieve ergonomische steunhandgreep kan aan de buizen worden bevestigd voor betere begeleiding bij het reinigen van tapijtvloeren.
Beproefde Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultatenVezeldiepe reiniging van textieloppervlakken. Moeiteloos en snel reinigen met efficiënte sproei-extractie-reinigingsmethode. Gering restvocht voor een snelle droging van textieloppervlakken.
Eenvoudig te gebruiken 2-tanksysteemTwee aparte tanks voor schoon en vuil water, en een draagbeugel. Comfortabel uitnemen en legen van de vuilwatertank zonder vuilcontact.
Ultraflexibele 2-in-1 slang
- Geïntegreerde spuitslang voor extra gemak bij het reinigen.
- Lange, zeer flexibele zuigslang voor extra gemak bij het reinigen.
- Handgreep met vergrendelfunctie voor continu spuiten bij het reinigen van grote textieloppervlakken.
Multifunctioneel 3-in-1-product
- Veelzijdig inzetbaar, zowel voor sproei-extractie op textieloppervlakken als voor het nat- en droogzuigen van tapijten en harde vloeren met de juiste accessoires.
Ergonomisch steunhandvat
- Exclusieve handgreep maakt het reinigen van grote textieloppervlakken comfortabel en eenvoudig door middel van sproei-extractie.
- In hoogte verstelbaar: de positie van de handgreep kan individueel worden aangepast aan de lengte van de gebruiker.
- Comfortabele bediening met twee handen.
Ergonomische accessoires voor sproei-extractie, nat- en droogzuigen
- Eenvoudig bevestigen en verwijderen van accessoires met één klik.
- Comfortabel in gebruik dankzij de ergonomische sproei-extractie-vloerzuigmond voor grote tapijtoppervlakken in combinatie met de steungreep, evenals de bekledings-extractie-zuigmond en sproei-extractie spleetzuigmond voor gestoffeerde oppervlakken.
- Veelzijdig in gebruik met een breed scala aan accessoires voor nat- en droogzuigen, zoals het omschakelbare droogzuigvloermondstuk, en ook te gebruiken met een grote keuze aan accessoires voor nat- en droogstofzuigers.
Praktische opbergmogelijkheden voor accessoires
- De accessoires en de sproei-extractieslang kunnen op het apparaat worden opgeborgen, zodat alles netjes en opgeruimd blijft en altijd bij de hand is waar dat nodig is.
Probleemloos schoonmaken met het vlakfilter
- Non-stop nat- en droogzuiger, je hoeft de reiniging niet te onderbreken om het filter te vervangen.
- Grondig stofzuigen met goede stofopname.
- Aparte filterklep voor gemakkelijke en snelle filterverwijdering zonder dat u in contact komt met vuil.
Aantrekkelijk design met grote knoppen, handige draaisluitingen en ergonomisch gevormde draaggreep
- Voor eenvoudig gebruik.
- Maakt het transporteren van de sproei-extractiereiniger een fluitje van een cent.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Werkbreedte (mm)
|227
|Capaciteit van het schoonwaterreservoir (l)
|4
|Capaciteit van het vuilreservoir (l)
|4
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Stroomkabel (m)
|6
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|424 x 320 x 466
|ID accessoires (mm)
|35
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Sproei-extractiebuizen: 2 Stuk(s), 0.5 m, Kunststof
- Vloerzuigmond met hulpstuk voor harde vloeren: 227 mm
- Bekledingszuigmond: 88 mm
- Spleetzuigmond voor sproei-extractie
- Spleetmondstuk
- Vloerzuigmond voor droogzuigen: Omschakelbaar
- Bekledingszuigmond
- Vlakfilter: standaard
- Reinigingsmiddelen: Tapijt- en bekledingreiniger RM 519, 1 l
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s)
- Handig 2-in-1 systeem: geïntegreerde sproei-extractieslang
Uitvoering
- steungreep
- Twee-tank-systeem
- Handige opberging voor slang en accessoires
Toepassingen
- Tapijten
- Gestoffeerde meubels
- vloerbedekking
- Autostoelen
- Huishoudtextiel, b.v. gordijnen of kussenhoezen
- Matrassen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SE 6 Signature Line
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.