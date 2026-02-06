Accu grasmaaier LMO 4-18 Dual
Werkt op twee 18 V accu's voor een krachtige 36 V motor, gecombineerd met een snijbreedte van 37 cm – ideaal voor gazons tot 450 m². Exclusief accu's en oplader!
Krachtig en uiterst wendbaar: de LMO 4-18 Dual is de ideale oplossing voor gazons tot 450 m², aangedreven door twee 18 V-accu's en een borstelloze 36 V-motor. Het lage gewicht maakt de maaier bijzonder wendbaar. Hij kan moeiteloos over hobbelig terrein en rond obstakels worden geduwd. De werkbreedte bedraagt 37 cm en de maaihoogte kan eenvoudig worden ingesteld op vijf niveaus tussen 25 en 65 mm. Dankzij de intelligente motorbesturing van de iPower-functie past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan. Gazonkammen vangen automatisch gras op, zelfs als het dicht bij de randen groeit. Met het 2-in-1-maaisysteem worden de maairesten gelijkmatig over het gazon verdeeld via een mulchplug, om te dienen als meststof, of alternatief opgevangen in de grote grasopvangbak van 40 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De hoogte van de geleidingsbalk kan worden aangepast voor een comfortabele werkhouding. Wanneer het frame is ingeklapt, neemt het apparaat minder ruimte in beslag bij opslag. Er is een grote, stevige handgreep om trappen op en over treden te dragen. Te gebruiken met alle verwisselbare accu's uit het 18 V Kärcher accuplatform. Exclusiefaccu's en oplader!
Kenmerken en voordelen
18V + 18V = 36V vermogenKrachtige 36 V motor aangedreven door 2 18 V Li-Ion accu's.
Krachtige borstelloze motorVoor een langere looptijd en een langere levensduur van het apparaat.
iPowerExtra vermogen en geoptimaliseerde levensduur van de accu. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de toestand van het gras aan.
2-in-1 maaisysteem
- Het gemaaide gras wordt tijdens het maaien efficiënt opgevangen in de grasopvangbak.
- Mulchfunctie: Door gebruik te maken van de mulchplug wordt het gemaaide gras als natuurlijke meststof over het gazon verspreid.
- Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprietjes.
Optimale vulling van de grasopvangbak
- Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom wordt de grasopvangbak tot 95% gevuld. Dit betekent dat je langer kunt werken zonder onderbreking.
Eenvoudige maaihoogte-instelling
- De maaihoogte kan eenvoudig met één hand in 5 stappen van 25 tot 65 mm worden ingesteld.
Maait tot aan de rand van het gazon
- De graskammen vangen het gras automatisch op tot aan de rand.
Ruimtebesparend ontwerp
- De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
- De inklapbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
Geïntegreerde handgreep
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De geleidingshendel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamsgrootte - zodat je ten alle tijden rechtop kunt blijven zitten.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijbreedte (cm)
|37
|Snijhoogte (mm)
|25 - 65
|Instelling maaihoogte
|5x
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|40
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Snelheid (tpm)
|3500
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|2
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|14,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu's en oplader niet inbegrepen
- Mulch-kit
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Geleidingshendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
