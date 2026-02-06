Accu grasmaaier LMO 5-18 Dual Battery Set
Met dubbel zoveel vermogen - de duurzame LMO 5-18 Dual Battery Set accu grasmaaier wordt aangedreven door een 36-volt motor en twee 18-volt accu's. Accu's en snellader zijn inbegrepen in de set.
Met twee 18-volt accu's en een krachtige, borstelloze 36-volt motor is de LMO 5-18 Dual Battery Set ook thuis op grote gazons tot 550 m². Lichtgewicht en wendbaar, de accu grasmaaier kan moeiteloos over oneffen terrein en rond obstakels worden geduwd. De werkbreedte bedraagt 41 cm en de maaihoogte kan worden aangepast op een van de zes niveaus, variërend van 25 tot 70 mm. Bij het maaien past het intelligente iPower motorregelsysteem de snelheid automatisch aan de grasomstandigheden aan. Langs randen of randen richten gazonkammen de grassprieten recht, zodat geen enkel mes wordt gemist. Het 2-in-1 maaisysteem zorgt ervoor dat het grasmaaisel gelijkmatig over het gazon wordt verdeeld als een natuurlijke meststof tijdens het mulchen of wordt opgevangen in de grote grasopvangbak van 45 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De geleidehandgreep is telescopisch voor een comfortabele, ergonomische werkhouding. Het opvouwbare frame neemt bij het opbergen zeer weinig ruimte in beslag. Er is een grote, stevige handgreep om de trap op en over treden te dragen. Accu's en snellader inbegrepen. Te gebruiken met alle verwisselbare accu's uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Kenmerken en voordelen
18V + 18V = 36V vermogenKrachtige 36 V motor aangedreven door 2 18 V Li-Ion accu's.
Krachtige borstelloze motorHoge prestaties en langere levensduur van het apparaat
iPowerExtra vermogen en geoptimaliseerde levensduur van de accu. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de toestand van het gras aan.
2-in-1 maaisysteem
- Het gemaaide gras wordt tijdens het maaien efficiënt opgevangen in de grasopvangbak.
- Mulchfunctie: door gebruik van de mulchkit wordt het gemaaide gras als natuurlijke mest over het gazon verspreid.
Optimale vulling van de grasopvangbak
- Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom wordt de grasopvangbak tot 95% gevuld. Dit betekent dat je langer kunt werken zonder onderbreking.
- De klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze helemaal vol is en geleegd moet worden.
Eenvoudige maaihoogte-instelling
- De maaihoogte kan handig in 6 stappen worden ingesteld van 25 tot 70 mm met slechts één handbeweging.
Maait tot aan de rand van het gazon
- De graskammen vangen het gras automatisch op tot aan de rand.
Ruimtebesparend ontwerp
- De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
- De inklapbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
Geïntegreerde handgreep
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
Ergonomisch bedieningsconcept
- Snelsluitingen voor gemakkelijke vergrendeling. Verstelbare hoek zorgt voor een rechtopstaande werkhouding.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt.
- De doorlopende inschakelbalk op het zaagblad zorgt voor een gemakkelijke bediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijbreedte (cm)
|41
|Snijhoogte (mm)
|25 - 70
|Instelling maaihoogte
|6-voudig
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|45
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Snelheid (tpm)
|3500
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|5
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|2
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 550 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|94 / 143
|Laadstroom (A)
|2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|14
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Verpakkingsinhoud
- Variant: Inclusief accu's en oplader
- Oplaadbare accu: 18 V / 5,0 Ah Battery Power accu (2 stuks)
- Oplader: 18 V Battery Power snellader (2 stuks)
- Mulch-kit
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Geleidingshendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
Videos
Toepassingen
- Gazon
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen LMO 5-18 Dual Battery Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.