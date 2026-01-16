Handveger S 4 Twin
Twee zijborstels, een afvalcontainer van 20 l en een veegbreedte van 680 mm: de S 4 Twin veegmachine met toepassingsmogelijkheden voor het hele jaar. Ideaal voor kleinere en smallere gebieden en staat garant voor grondige netheid tot aan de rand.
Of het nu gaat om bloemblaadjes in de lente, zand in de zomer, bladeren in de herfst of gruis in de winter: de effectieve en ergonomische S 4 Twin veegmachine van Kärcher zorgt het hele jaar door voor verbluffende verschijningen rondom het huis en in de tuin. Met zijn krachtige rolborstel, 2 zijborstels en een veegbreedte van in totaal 680 mm veegt hij moeiteloos gebieden tot 2400 m² per uur. De machine transporteert het afval rechtstreeks naar de afvalcontainer van 20 liter. De lange haren van de zijborstels zorgen voor een grondige netheid tot aan de rand. De traploos verstelbare duwhandgreep kan optimaal worden aangepast aan de hoogte van de betreffende gebruiker. Dankzij de bajonetsluiting kunnen de schroeven niet meer verloren gaan bij het instellen van de hoogte. De veegmachine kan eenvoudig zonder te bukken worden ingeklapt dankzij een voetplaat aan het frame en gedragen door de handgreep - voor ruimtebesparende opslag. De veegmachine is in een mum van tijd klaar voor gebruik. De afvalcontainer kan eenvoudig worden verwijderd en veilig worden neergezet en geleegd zonder contact met vuil.
Kenmerken en voordelen
Praktische dop voor zijborstelGereedschapsloze zijborstelbevestiging voor snelle installatie en plaatsing.
Comfortabele voetplaatKlap de veegmachine volledig in zonder te bukken - voor ruimtebesparende opslag.
Hoogteverstelling met bajonetsluitingRugvriendelijk vegen dankzij individuele hoogteverstelling.
Grote opvangbak
- Het regelmatig legen van de opvangbak is niet nodig.
Eenvoudig verwijderen van opvangbak
- Eenvoudig legen van opvangbak.
Zelfstaand vuilreservoir
- Leeg de opvangbak zonder enig contact met vuil.
Grote veegbreedte
- Hoge reinigingscapaciteit.
Dicht bij de rand vegen
- Grondig vegen van hoeken, randen en spleten.
Praktische draagbeugel
- De veegmachine is gemakkelijk te dragen en op te bergen dankzij de draagbeugel.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte met zijbezem (mm)
|680
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|2400
|Behuizing / frame
|Kunststof / kunststof
|Vuilreservoir (l)
|20
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,2
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|10,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|760 x 668 x 940
Verpakkingsinhoud
- Zijbezem: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Ergonomische duwstang
- Traploos verstelbare duwbeugel
- Plaatsbesparende opberging
- Voetplaat voor ruimtebesparend opbergen
- Zijborstelbevestiging zonder gereedschap
- Zelfstaand vuilreservoir
Videos
Toepassingen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voetpaden rond het huis
- Paden
- Opritten
- Kelder
Accessoires
Reserveonderdelen S 4 Twin
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.