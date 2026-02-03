Handveger S 4 Twin 2in1
Uitgerust met speciale zijborstels voor nat afval: de S 4 Twin 2-in-1 veegmachine met een veegbreedte van 680 mm. Ideaal voor toepassingen het hele jaar door op kleinere en smallere oppervlakken.
Of het nu gaat om bloemblaadjes, zand, bladeren of gruis: de effectieve en ergonomische S 4 Twin 2-in-1-veegmachine zorgt het hele jaar door in een recordtijd voor een oogverblindend uiterlijk in huis en tuin. Naast de standaard zijborstels voor droog afval, is de S 4 Twin 2-in-1 ook uitgerust met twee extra zijborstels met hardere haren voor nat afval. Met zijn krachtige walsborstel en veegbreedte van 680 m kan hij probleemloos oppervlakken tot 2400 m² per uur aan. Het afval belandt direct in de 20 liter grote afvalcontainer. De lange haren van de zijborstels zorgen voor een grondige reiniging tot aan de rand. De traploos verstelbare duwbeugel kan optimaal worden aangepast aan de lengte van de betreffende gebruiker. Dankzij de bajonetsluiting kunnen schroeven niet meer verloren gaan bij het verstellen van de hoogte. De veegmachine kan indien nodig gemakkelijk worden ingeklapt zonder te bukken dankzij een voetplaat aan het frame en gedragen door het handvat - voor ruimtebesparende opslag. De gereedschapsloze zijborstelopzet is uniek. De veegmachine is in een mum van tijd klaar voor gebruik. De afvalcontainer kan eenvoudig worden verwijderd en veilig worden neergezet en geleegd zonder enig contact met vuil.
Kenmerken en voordelen
Twee paar zijborstelsStandaard-zijbezem voor droog veeggoed, plus zijbezem met harde borstelharen voor vochtig veeggoed.
Praktische dop voor zijborstelGereedschapsloze zijborstelbevestiging voor snelle installatie en plaatsing.
Comfortabele voetplaatKlap de veegmachine volledig in zonder te bukken - voor ruimtebesparende opslag.
Hoogteverstelling met bajonetsluiting
- Rugvriendelijk vegen dankzij individuele hoogteverstelling.
Grote opvangbak
- Het regelmatig legen van de opvangbak is niet nodig.
Eenvoudig verwijderen van opvangbak
- Eenvoudig legen van opvangbak.
Zelfstaand vuilreservoir
- Leeg de opvangbak zonder enig contact met vuil.
Grote veegbreedte
- Hoge reinigingscapaciteit.
Dicht bij de rand vegen
- Grondig vegen van hoeken, randen en spleten.
Praktische draagbeugel
- De veegmachine is gemakkelijk te dragen en op te bergen dankzij de draagbeugel.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte met zijbezem (mm)
|680
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|2400
|Behuizing / frame
|Kunststof / kunststof
|Vuilreservoir (l)
|20
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,5
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|10,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|760 x 668 x 940
Verpakkingsinhoud
- Zijbezem: 2 Stuk(s)
- Zijborstel voor nat vuil: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Ergonomische duwstang
- Traploos verstelbare duwbeugel
- Plaatsbesparende opberging
- Voetplaat voor ruimtebesparend opbergen
- Zijborstelbevestiging zonder gereedschap
- Zelfstaand vuilreservoir
Videos
Toepassingen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voetpaden rond het huis
- Paden
- Opritten
- Kelder
Accessoires
Reserveonderdelen S 4 Twin 2in1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.