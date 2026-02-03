Handveger S 4 Twin Go!Further
De S 4 Twin Go!Further is een zwarte veegmachine in beperkte oplage, gemaakt van 30% gerecycled kunststof¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires.
De veegmachine die een stap verder gaat – de limited edition zwarte S 4 Twin Go!Further, gemaakt van 30 procent gerecycled kunststof¹⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog comfort. Met zijn krachtige walsborstel, 2 zijborstels en een veegbreedte van in totaal 680 mm veegt hij moeiteloos oppervlakken tot 2400 m² per uur. De machine transporteert het afval direct naar de 20 liter afvalcontainer. De lange borstelharen van de zijborstels zorgen voor een grondige reiniging tot aan de rand. Bovendien is de S 4 Twin Go!Further uitgerust met een afvalgrijper die gemakkelijk op de duwbeugel kan worden geklikt. Zo kan zelfs grof vuil, zoals afval, hygiënisch en zonder bukken worden verzameld. De traploos in hoogte verstelbare duwbeugel kan optimaal worden aangepast aan de lengte van de gebruiker. Dankzij een voetplaat aan het frame kan de veegmachine indien nodig eenvoudig worden ingeklapt zonder te bukken en kan hij aan de handgreep worden gedragen – voor ruimtebesparende opslag. Dankzij de gereedschapsloze zijborstelbevestiging is de veegmachine in een mum van tijd klaar voor gebruik.
Kenmerken en voordelen
Praktische dop voor zijborstelGereedschapsloze zijborstelbevestiging voor snelle installatie en plaatsing.
Grijptang met bevestiging op de duwbeugelPak vuil hygiënisch en zonder bukken op langs de kant van de weg en uit bloemenperken en heggen.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 30% gerecycled kunststof¹⁾. Verpakking gemaakt van minimaal 80% gerecycled papier. Verpakking bevat plastic zakken gemaakt van minimaal 50% gerecycled materiaal²⁾
Hoogteverstelling met bajonetsluiting
- Rugvriendelijk vegen dankzij individuele hoogteverstelling.
Comfortabele voetplaat
- Klap de veegmachine volledig in zonder te bukken - voor ruimtebesparende opslag.
Eenvoudig verwijderen van opvangbak
- Eenvoudig legen van opvangbak.
Zelfstaand vuilreservoir
- Leeg de opvangbak zonder enig contact met vuil.
Dicht bij de rand vegen
- Grondig vegen van hoeken, randen en spleten.
Praktische draagbeugel
- De veegmachine is gemakkelijk te dragen en op te bergen dankzij de draagbeugel.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte met zijbezem (mm)
|680
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|2400
|Behuizing / frame
|Kunststof / kunststof
|Vuilreservoir (l)
|20
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,2
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|10,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|760 x 668 x 940
¹⁾ Dit betreft alleen het product, alle kunststof onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Betreft de verpakking in de doos.
Verpakkingsinhoud
- Grijptang: 1 Stuk(s)
- Zijbezem: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Ergonomische duwstang
- Traploos verstelbare duwbeugel
- Plaatsbesparende opberging
- Voetplaat voor ruimtebesparend opbergen
- Zijborstelbevestiging zonder gereedschap
- Zelfstaand vuilreservoir
Toepassingen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voetpaden rond het huis
- Paden
- Opritten
- Kelder
Accessoires
Reserveonderdelen S 4 Twin Go!Further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.