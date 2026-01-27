Handveger S 6 Twin
Afvalcontainer van 38 l, twee zijborstels en 860 mm veegbreedte: de S 6 Twin is de ideale veegmachine met toepassingsmogelijkheden voor het hele jaar. Ideaal voor grotere en bredere oppervlakken en staat garant voor grondige netheid tot aan de rand.
Of het nu lente, zomer, herfst of winter is - de nieuwe S 6 Twin veegmachine van Kärcher is geschikt voor het hele jaar door schoonmaken rond huis en in de tuin. Het is effectief: dankzij de krachtige rolborstel, de 2 zijborstels en een veegbreedte van in totaal 860 mm veegt het moeiteloos gebieden tot 3000 m² in een uur. Het is ergonomisch: de duwhandgreep kan worden ingesteld op 2 posities zonder te bukken en kan optimaal worden aangepast aan de hoogte van de gebruiker. En het is schoon: het afval belandt direct in de 38 liter grote afvalcontainer die geen vuile handen veroorzaakt bij het legen. Een ander pluspunt is de extra hoogte-instelling van de zijborstel, waardoor een aanpassing van de contactdruk met het afval mogelijk is - en dus optimale veegresultaten. De S 6 Twin kan ook volledig worden ingeklapt dankzij een voetplaat aan het frame en ruimtebesparend worden opgeslagen. De veegmachine is in een mum van tijd klaar voor gebruik dankzij de gereedschaploze installatie van de zijborstel.
Kenmerken en voordelen
Praktische dop voor zijborstelGereedschapsloze zijborstelbevestiging voor snelle installatie en plaatsing.
Comfortabele voetplaatKlap de veegmachine volledig in zonder te bukken - voor ruimtebesparende opslag.
Flexibele hoogteverstelling van de zijborstelsIndividueel instelbare contactdruk voor verschillende soorten vuil.
Grote opvangbak
- Het regelmatig legen van de opvangbak is niet nodig.
Eenvoudig verwijderen van opvangbak
- Eenvoudig legen van opvangbak.
Zelfstaand vuilreservoir
- Leeg de opvangbak zonder enig contact met vuil.
Grote veegbreedte
- Hoge reinigingscapaciteit.
Dicht bij de rand vegen
- Grondig vegen van hoeken, randen en spleten.
In 2 hoogtes verstelbare duwbeugel
- Rugvriendelijk vegen dankzij individuele hoogteverstelling.
Praktische draagbeugel
- De veegmachine is gemakkelijk te dragen en op te bergen dankzij de draagbeugel.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte met zijbezem (mm)
|860
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|3000
|Behuizing / frame
|Kunststof / kunststof
|Vuilreservoir (l)
|38
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|14,8
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|14,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|17,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|926 x 872 x 1032
Verpakkingsinhoud
- Zijbezem: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Ergonomische duwstang
- In 2 hoogtes verstelbare duwbeugel
- Plaatsbesparende opberging
- Voetplaat voor ruimtebesparend opbergen
- Zijbezem traploos instelbaar
- Zijborstelbevestiging zonder gereedschap
- Zelfstaand vuilreservoir
Videos
Toepassingen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voetpaden rond het huis
- Paden
- Opritten
- Kelder
Accessoires
Reserveonderdelen S 6 Twin
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.