Accu aangedreven ruitenreiniger WV 1
Maakt het reinigen van ramen moeiteloos, streeploos en drie keer sneller dan voorheen: de WV 1 Window Vac van Kärcher.
Vergeleken met conventionele methoden maakt de handige WV 1 Window Vac van Kärcher schoonmaken moeiteloos, streeploos en drie keer sneller dan voorheen. Het water wordt betrouwbaar van het raam gezogen – zonder druppelend vuil water en zonder strepen. Bovendien garandeert de WV 1 dankzij de handige werking op accu en het compacte ontwerp maximale flexibiliteit bij het reinigen van al je gladde huishoudelijke oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
LichtgewichtLigt goed en comfortabel in de hand, veroorzaakt geen pijnlijk gevoel.
Compact en handigRamen schoonmaken gaat met de Window Vac drie keer zo snel als op de traditionele manier.
Led-display in het gezichtsveldDe tank snel en eenvoudig legen zonder in contact te komen met vuil water. Het ingebouwde LED-scherm op de aan/uit-knop laat u tijdig weten wanneer de accu moet worden opgeladen.
Verschillende toepassingen
- De Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Drie keer zo snel
- Met de accuaangedreven Window Vac zijn ruiten drie keer sneller schoon dan met traditionele methoden.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektrische waterafzuiging zijn vervelende druppels voor altijd verleden tijd. Voor stralend schone ruiten.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig: tank legen zonder contact met vuilwater
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|250
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|100
|Looptijd accu (min)
|25
|Oplaadtijd accu (min)
|150
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 70
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|0,5
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|130 x 250 x 275
Verpakkingsinhoud
- Oplader: WV & KV-lader (1 stuk)
Uitvoering
- Zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.